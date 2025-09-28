Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Siniestro

Muere un hombre y otro resulta herido en el incendio de una vivienda en el distrito madrileño de Latina

Muere un hombre y otro resulta herido en el incendio de una vivienda en el distrito madrileño de Latina / EMERGENCIAS MADRID

EP

MADRID
Un hombre ha fallecido en la madrugada de este domingo y otro ha resultado herido después de que se desatara un incendio en una vivienda ubicada en el distrito de Latina de Madrid. Del siniestrro ha informado durante la madrugada Emergencias Madrid.

Efectivos de Samur-PC han confirmado la muerte de este varón y posteriormente han trasladado al otro hombre al hospital en estado leve debido a la inhalación de humo.

Los Bomberos han intervenido para acabar con el fuego que ha afectado a una de las habitaciones del inmueble.

¿Ayudas a los camareros a recoger la mesa? Esto dice la psicología sobre ti

Jordi Tragant Mestres de la Torre, constructor: "Durante unos años solo construía infraestructuras quien hacía donaciones a Convergència"

Mercedes Noval: "La mala fama de las pastillas del colesterol no está justificada"

Santa Cristina d’Aro asegura que los colapsos de tráfico han continuado en verano y reclama cambiar las rutas de los GPS

Las lagartijas urbanas se han vuelto sorprendentemente sociales

Las reservas de los embalses de Catalunya siguen al alza tras las últimas lluvias

Así es la medusa de 10 metros de largo que también vive en aguas de España