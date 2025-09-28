Eliminar árboles cerca de la población y recuperar pastos: la estrategia del Govern de Illa para los bosques de Catalunya

Cuando el president de la Generalitat, Salvador Illa, advierte de que hay "demasiado bosque" y proclama que es necesario "decrecer en masa forestal", lo hace para llamar la atención y poner el foco sobre un tema que es "urgente" en la agenda de su Govern. El Ejecutivo catalán ya ha aclarado que en ningún caso se plantea arrasar bosques, sino reducir la cantidad de árboles, sobre todo en zonas próximas a las viviendas y las urbanizaciones, abriendo franjas de seguridad. Además, se propone también eliminar arboledas en zonas concretas y generar prados y abiertos que faciliten el trabajo de los bomberos y promuevan la biodiversidad.

¿Pero de dónde sale este plan que Illa interpreta como prioritario y cómo se abordará durante los próximos meses? El diagnóstico del president, según explican fuentes cercanas, parte de un hecho: en Catalunya, hoy, hay más masa forestal (joven y densa) que nunca. La expansión ha sido consecuencia del abandono agrícola y la pérdida de procesos ecológicos naturales como los incendios (casi todos se han apagado) y la herbivoría. Pero esta acumulación de árboles acarrea un riesgo evidente cuando está cerca de zonas habitadas.

Illa ha ordenado desplegar medidas para facilitar que los ayuntamientos puedan realizar franjas de seguridad o cortafuegos

Los veranos recientes han sido una advertencia clara. El aumento de las temperaturas, las sequías y la continuidad del bosque contribuyen a que los incendios sean más difíciles de apagar y más peligrosos para las personas. En Catalunya, este verano solo dos grandes fuegos calcinaron más de 7.000 hectáreas y provocaron tres muertes. En el resto de España, la situación fue aún peor. Ante este panorama, el Govern ha decidido abordar la cuestión desde varios frentes.

Reuniones constantes

En los últimos meses se han multiplicado las reuniones entre bomberos, técnicos forestales, alcaldes y expertos. La idea es que el debate sobre los bosques forme parte de la estrategia medioambiental y de seguridad de la Generalitat. Por esta razón Illa ha convertido la necesidad de gestión forestal, junto con la lucha contra las sequías, en un asunto central de su discurso climático.

En estos momentos, varias consellerias (sobre todo Territori, Agricultura e Interior) trabajan conjuntamente para agilizar las acciones que deben empezar a ejecutarse durante los próximos meses. El reto es no dejar de priorizar estas políticas durante el invierno, al igual que las infraestructuras para disponer de más agua, que se pretenden acelerar ahora, con los embalses llenos.

Los incendios del verano han sido un aviso: la sequía, las altas temperaturas y la expansión de los bosques complican la extinción

El president, durante las últimas semanas, además de rodearse de expertos en materia forestal, se ha dedicado a conocer de primera mano los problemas de los municipios a la hora de afrontar la gestión forestal. En varias de las visitas, se ha encontrado con alcaldes que le han contado las dificultades con las que chocan cuando intentan realizar las franjas de seguridad o abrir cortafuegos perimetrales.

En algunos casos, trabas administrativas o directamente protestas vecinales de grupos ecologistas complican las tareas. Illa recuerda perfectamente de su época como alcalde de La Roca del Vallès manifestaciones en contra de talar árboles cerca de los municipios y ya ha reclamado desplegar medidas para que los ayuntamientos tengan capacidad para avanzar en materia de gestión forestal.

Acuerdo de Govern

La receta de Illa, basada en parte en su sensibilidad local, incluye una partida presupuestaria de 75 millones para crear franjas de protección alrededor de pueblos y urbanizaciones durante los próximos cinco años así como un fondo de dos millones de euros para que los consistorios puedan redactar planes de prevención de incendios. De esta forma, se pasará de invertir 1,5 millones a 15 millones anuales en esta cuestión.

Además de la reducción de combustible cerca de las casas, otro de los ejes de esa estrategia es recuperar espacios abiertos. La Generalitat ha anunciado un plan que adelantó hace meses este diario para actuar en enclaves concretos como el Cap de Creus, el Montseny, el macizo del Garraf o la sierra de Llaberia. Allí predominan pinedas jóvenes de pino carrasco, árboles con gran capacidad de regeneración que forman masas muy densas y vulnerables. El objetivo es aclarar parte de esas zonas para disminuir el riesgo de fuego y, a la vez, favorecer la vuelta de matorrales y pastos.

La intención es aunar los intereses de los bomberos para extinguir hipotéticos incendios y a la vez fomentar la biodiversidad típica de hábitats abiertos, muy diezmada durante las últimas décadas por el avance imparable de los bosques. Para mantener estas áreas de prados, se potenciará la presencia de rebaños en las zonas escogidas.