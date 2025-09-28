Los Mossos piden ayuda para localizar a Pere, un hombre de 77 años desaparecido en El Vendrell

Los Mossos d’Esquadra han pedido este domingo la colaboración ciudadana para localizar a Pere, un hombre de 77 años desaparecido en El Vendrell (Tarragona) desde este sábado 27 de septiembre.

Según ha informado la policía catalana, todavía no se tiene información sobre su paradero. En un llamamiento publicado en redes sociales, los Mossos han compartido una imagen y descripción del desaparecido: mide 1,70 metros de altura, pesa aproximadamente 80 kg y, cuando fue visto por última vez, vestía pantalón tejano y camisa corta de cuadros azules y blancos. Podría llevar gafas.

La policía también apuntan que Pere podría encontrarse desorientado y hacen un llamado a la ciudadanía para que cualquier información sobre su ubicación sea comunicada de inmediato.