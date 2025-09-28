Tarragona
Los Mossos piden ayuda para localizar a Pere, un hombre de 77 años desaparecido en El Vendrell
Muere un hombre al saltar de un vehículo en marcha mientras huía de los Mossos en Girona
Un incendio calcina un chiringuito del Port Olímpic durante la última noche de la Mercè
Los Mossos d’Esquadra han pedido este domingo la colaboración ciudadana para localizar a Pere, un hombre de 77 años desaparecido en El Vendrell (Tarragona) desde este sábado 27 de septiembre.
Según ha informado la policía catalana, todavía no se tiene información sobre su paradero. En un llamamiento publicado en redes sociales, los Mossos han compartido una imagen y descripción del desaparecido: mide 1,70 metros de altura, pesa aproximadamente 80 kg y, cuando fue visto por última vez, vestía pantalón tejano y camisa corta de cuadros azules y blancos. Podría llevar gafas.
La policía también apuntan que Pere podría encontrarse desorientado y hacen un llamado a la ciudadanía para que cualquier información sobre su ubicación sea comunicada de inmediato.
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Los expertos defienden el periodo de adaptación en infantil: 'No aplicarlo tiene consecuencias en el aprendizaje
- Barruelo de Santullán, el pueblo que ganó 62 vecinos en un año con vivienda barata y 'bonificaciones fiscales
- Protecció Civil activa el plan Inuncat por la previsión de lluvias fuertes el domingo y el lunes: aviso naranja en Baix Ebre y Montsià
- Muere de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
- La historia del niño que era niña y el calvario de una familia de Murcia: 'Tuvimos que cambiar el sexo en el Registro Civil
- El examen teórico del carnet de conducir se suspende más que nunca: el 50% de aspirantes no aprueban, la cifra más alta desde 2019
- ¿Llegará a Catalunya el huracán Gabrielle? Estos son los días clave de sus efectos en España