Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tarragona

Los Mossos piden ayuda para localizar a Pere, un hombre de 77 años desaparecido en El Vendrell

Muere un hombre al saltar de un vehículo en marcha mientras huía de los Mossos en Girona

Un incendio calcina un chiringuito del Port Olímpic durante la última noche de la Mercè

Los Mossos piden ayuda para localizar a Pere, un hombre de 77 años desaparecido en El Vendrell

Los Mossos piden ayuda para localizar a Pere, un hombre de 77 años desaparecido en El Vendrell / Mossos

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d’Esquadra han pedido este domingo la colaboración ciudadana para localizar a Pere, un hombre de 77 años desaparecido en El Vendrell (Tarragona) desde este sábado 27 de septiembre.

Según ha informado la policía catalana, todavía no se tiene información sobre su paradero. En un llamamiento publicado en redes sociales, los Mossos han compartido una imagen y descripción del desaparecido: mide 1,70 metros de altura, pesa aproximadamente 80 kg y, cuando fue visto por última vez, vestía pantalón tejano y camisa corta de cuadros azules y blancos. Podría llevar gafas.

La policía también apuntan que Pere podría encontrarse desorientado y hacen un llamado a la ciudadanía para que cualquier información sobre su ubicación sea comunicada de inmediato.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  2. Los expertos defienden el periodo de adaptación en infantil: 'No aplicarlo tiene consecuencias en el aprendizaje
  3. Barruelo de Santullán, el pueblo que ganó 62 vecinos en un año con vivienda barata y 'bonificaciones fiscales
  4. Protecció Civil activa el plan Inuncat por la previsión de lluvias fuertes el domingo y el lunes: aviso naranja en Baix Ebre y Montsià
  5. Muere de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
  6. La historia del niño que era niña y el calvario de una familia de Murcia: 'Tuvimos que cambiar el sexo en el Registro Civil
  7. El examen teórico del carnet de conducir se suspende más que nunca: el 50% de aspirantes no aprueban, la cifra más alta desde 2019
  8. ¿Llegará a Catalunya el huracán Gabrielle? Estos son los días clave de sus efectos en España

DIRECTO | Protecció Civil manda una alerta a los móviles de los vecinos del Ebro por la lluvia torrencial

DIRECTO | Protecció Civil manda una alerta a los móviles de los vecinos del Ebro por la lluvia torrencial

Un toro embolado rompe el vallado en la localidad valenciana de Jérica y se escapa campo a través

Un toro embolado rompe el vallado en la localidad valenciana de Jérica y se escapa campo a través

Un toro embolado huye al romper el vallado en un pueblo de Castellón

Un toro embolado huye al romper el vallado en un pueblo de Castellón

Suspenden las clases este lunes en las zonas afectadas por la dana de Valencia ante la alerta roja por lluvias

Suspenden las clases este lunes en las zonas afectadas por la dana de Valencia ante la alerta roja por lluvias

Los Mossos piden ayuda para localizar a un hombre de 77 años desaparecido en El Vendrell

Los Mossos piden ayuda para localizar a un hombre de 77 años desaparecido en El Vendrell

Protecció Civil manda una alerta a los móviles de los vecinos del Ebre por la lluvia torrencial

Protecció Civil manda una alerta a los móviles de los vecinos del Ebre por la lluvia torrencial

Alerta roja por fuertes lluvias en Valencia

Alerta roja por fuertes lluvias en Valencia

Desarrollan un sistema de detección de la apnea del sueño con audios grabados en casa

Desarrollan un sistema de detección de la apnea del sueño con audios grabados en casa