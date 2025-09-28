Última hora del tiempo en Catalunya y Valencia, hoy en directo | Protecció Civil manda una alerta a los móviles de los vecinos del Ebro por la lluvia torrencial

Los ayuntamientos del sur de Tarragona activan sus planes municipales ante inundaciones

Diversos ayuntamientos del sur de Tarragona, especialmente los del delta del Ebro, han activado este mediodía sus planes municipales ante el riesgo de inundaciones por la previsión de lluvia torrencial en la zona, de hasta 200 litros por metro cuadrado en veinticuatro horas.

El Ayuntamiento de Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant ha anunciado en las redes sociales que suspende los actos festivos previstos en Vandellès con motivo de su fiesta mayor, entre ellos el espectáculo pirotécnico de esta noche.

El consistorio de Reus recuerda a los vecinos que está activado el plan INUNCAT en Cataluña, por lo que pide prudencia, mientras que el de Roquetes precisa que las precipitaciones pueden superar los cuarenta litros por metro cuadrado en treinta minutos y recomienda evitar desplazamientos, y precaución en las zonas inundables y los barrancos.

El servicio Meteocat ha informado, por su parte, de que la lluvia ha empezado a caer en algunos municipios del Baix Ebre, acompañada de intensa actividad eléctrica.

La Confederación Hidrográfica del Ebro, por su parte, ha lanzado un aviso por el aumento súbito de los cauces, que es de nivel rojo en Tarragona y naranja en Lleida.