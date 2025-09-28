Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora del tiempo en Catalunya y Valencia, hoy en directo | Protecció Civil manda una alerta a los móviles de los vecinos del Ebro por la lluvia torrencial

Lluvia en Barcelona, en la calle Consell de Cent.

Lluvia en Barcelona, en la calle Consell de Cent. / Jordi Otix

Jose Real

Inés Sánchez

Valentina Raffio

Barcelona
Tras un fin de semana pasado marcado por las intensas tormentas, que sacudieron especialmente la Catalunya central y Montserrat, los restos del huracán Gabrielle recorren parte de la Península. Así, Protecció Civil ha activado las alertas por intensidad de lluvia a partir de este domingo, especialmente en el delta del Ebre. Se ha decretado alerta roja por lluvias en toda la provincia de Valencia, con las clases suspendidas este lunes en más de 30 municipios.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo y el riesgo de precipitaciones intensas.

DIRECTO | Protecció Civil manda una alerta a los móviles de los vecinos del Ebro por la lluvia torrencial

Un toro embolado rompe el vallado en la localidad valenciana de Jérica y se escapa campo a través

Un toro embolado huye al romper el vallado en un pueblo de Castellón

Suspenden las clases este lunes en las zonas afectadas por la dana de Valencia ante la alerta roja por lluvias

Los Mossos piden ayuda para localizar a un hombre de 77 años desaparecido en El Vendrell

Protecció Civil manda una alerta a los móviles de los vecinos del Ebre por la lluvia torrencial

Alerta roja por fuertes lluvias en Valencia

Desarrollan un sistema de detección de la apnea del sueño con audios grabados en casa

