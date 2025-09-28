En Directo
Última hora del tiempo en Catalunya y Valencia, hoy en directo | Protecció Civil manda una alerta a los móviles de los vecinos del Ebro por la lluvia torrencial
Tras un fin de semana pasado marcado por las intensas tormentas, que sacudieron especialmente la Catalunya central y Montserrat, los restos del huracán Gabrielle recorren parte de la Península. Así, Protecció Civil ha activado las alertas por intensidad de lluvia a partir de este domingo, especialmente en el delta del Ebre. Se ha decretado alerta roja por lluvias en toda la provincia de Valencia, con las clases suspendidas este lunes en más de 30 municipios.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo y el riesgo de precipitaciones intensas.
Primeros chubascos en el Ebre
En el norte de la comarca del Baix Ebre ya ha descargado un primer chubasco que va acompañado de intensa actividad eléctrica y se desplaza hacia ligeramente hacia el oeste ganando intensidad.
Las zonas donde más va a llover
El peligro es importante y la situación puede ser "peligrosa", advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), sobre todo, en el litoral norte de Castellón (el Baix Maestrat) y en todo el litoral y prelitoral de Valencia.
El riesgo será hoy extremo a partir de las 20 horas en el litoral norte de Castellón, por precipitaciones acumuladas de 180 litros por metro cuadrado en doce horas y que podrían acumularse incluso en solo 3 o 4 horas.
Este lunes estará también en nivel rojo por lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas en el litoral de la provincia de Valencia. El tiempo en Valencia será peligroso durante toda la jornada.
Los ayuntamientos del sur de Tarragona activan sus planes municipales ante inundaciones
Diversos ayuntamientos del sur de Tarragona, especialmente los del delta del Ebro, han activado este mediodía sus planes municipales ante el riesgo de inundaciones por la previsión de lluvia torrencial en la zona, de hasta 200 litros por metro cuadrado en veinticuatro horas.
El Ayuntamiento de Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant ha anunciado en las redes sociales que suspende los actos festivos previstos en Vandellès con motivo de su fiesta mayor, entre ellos el espectáculo pirotécnico de esta noche.
El consistorio de Reus recuerda a los vecinos que está activado el plan INUNCAT en Cataluña, por lo que pide prudencia, mientras que el de Roquetes precisa que las precipitaciones pueden superar los cuarenta litros por metro cuadrado en treinta minutos y recomienda evitar desplazamientos, y precaución en las zonas inundables y los barrancos.
El servicio Meteocat ha informado, por su parte, de que la lluvia ha empezado a caer en algunos municipios del Baix Ebre, acompañada de intensa actividad eléctrica.
La Confederación Hidrográfica del Ebro, por su parte, ha lanzado un aviso por el aumento súbito de los cauces, que es de nivel rojo en Tarragona y naranja en Lleida.
La Generalitat Valenciana se reunirá a las 16 horas
El Centro de Coordinación de Emergencias (CEE) ha convocado a todas las instituciones y organismos con competencias en prevención -ayuntamientos, agencias estatales, bomberos, carreteras, sanidad...- para establecer las medidas de coordinación, tomar acciones de prevención e informar a la ciudadanía.
Emergencias recomienda a la población mantenerse informado, no cruzar zonas inundables, así como no dejar los vehículos en zonas inundables. Además, insisten en la importancia de llamar al 112 en caso de encontrarse en situación de emergencia. Aunque la decisión del cierre de los colegios es competencia municipal, la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez, ha transmitido que la recomendación en aviso rojo es cancelar las clases, así como otras actividades.
Más de 30 municipios sin clases este lunes en València
El Ayuntamiento de Valencia ha activado el protocolo previsto para la alerta roja por lluvias en toda la provincia de Valencia activada por el Centro de Coordinación de Emergencias para mañana lunes 29 de septiembre. Por ello, han suspendido la actividad lectiva en los centros escolares de Pedanías Sur afectadas por la dana de octubre de 2024 y zonas inundables de la ciudad, así como en todos los colegios de la ciudad.
Por su parte, en Torrent, Picassent y Albal también se han suspendido clases, así como otros municipios de la comarca de l'Horta, la Ribera y el Camp de Morvedre.
Alerta roja por fuertes lluvias en Valencia
Alerta roja por lluvias en Valencia. La Aemet ha fijado el nivel extremo desde las cuatro de la madrugada de este lunes lunes, el día de mayor inestabilidad atmosférica con tormentas y chubascos que podrían "ser localmente fuertes" con una precipitación acumulada en 12 horas de 180 mm. Así que el peligro es importante, la situación puede ser "peligrosa", advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), sobre todo, en el litoral norte de Castellón (el Baix Maestrat) y en todo el litoral y prelitoral de Valencia. Lea aquí la información ampliada.
Los móviles de Montsià, Baix Ebre y Terra Alta (Tarragona) recibirán una alerta por las lluvias
Los teléfonos móviles de las comarcas del Montsià, Baix Ebre y Terra Alta (Tarragona) recibirán este domingo a primera hora de la tarde una alerta por el peligro de las lluvias durante el día.
La alerta del plan Inuncat informará "de las fuertes lluvias previstas y las medidas de autoprotección que hay que tomar", informa Protecció Civil de la Generalitat en un mensaje de X recogido por Europa Press.
El Meteocat ha elevado a muy alto el nivel de peligro en la zona, por lo que se podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos, y el aviso está activo para todo el domingo pero se espera que a partir de las 18 puedan llegar las precipitaciones más fuertes, especialmente en las Terres de l'Ebre (Tarragona).
Sánchez pide mucha precaución ante las fuertes lluvias previstas y seguir las indicaciones de Protección Civil
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "mucha precaución" ante las fuertes lluvias previstas en las próximas horas, especialmente en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia la tarde-noche del domingo y el lunes.
"Sigamos en todo momento las indicaciones de Protección Civil y los servicios de emergencia", ha pedido Sánchez en su cuenta de X.
La Aemet ha activado el aviso rojo por lluvias torrenciales y "peligro extraordinario" en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia la tarde-noche del domingo y el lunes.
Además advierte que puede haber inundaciones y crecidas repentinas en cauces, por lo que pide seguir las recomendaciones de Protección Civil.
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de que este domingo se puedan producir crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en zonas de Aragón, Cataluña, Valencia, Navarra y La Rioja.
Además el Ayuntamiento de Valencia ha decretado la suspensión de la actividad lectiva en las pedanías afectadas por la dana y zonas inundables.
València suspende clases en centros educativos de zonas inundables y pedanías de la dana
El Ayuntamiento de València ha suspendido las clases en los centros educativos ubicados en las zonas inundables de la ciudad y en las pedanías afectadas por la dana del pasado 29 de octubre debido a la alerta naranja activada por Emergencias de la Generalitat Valenciana para mañana lunes por previsión de fuertes lluvias.
El consistorio también ha tomado la determinación de cerrar este lunes parques, jardines y cementerios, y suspende la actividad deportiva al aire libre, mientras que recomienda al resto de centros educativos de la ciudad que trasladen las actividades previstas al aire libre a espacios en interior.
El aviso por intensidad de lluvia, vigente hasta el lunes
El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevado el peligro por intensidad de lluvia a muy alto (nivel 5 de 6) en las comarcas del Baix Ebre y el Montsià entre las 18 horas y la medianoche. El aviso del Meteocat está vigente el domingo y el lunes, con diferentes intensidades en función del territorio. Se pueden registrar 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos en el extremo oeste de Catalunya y el Ebro, con especial atención a las dos comarcas situadas en el extremo sur. En paralelo, también existe un aviso por acumulación de lluvia. Se pueden recoger 200 litros en 24 horas entre las 14 horas del domingo y las 14 horas del lunes. En este caso, el peligro máximo se sitúa en 4 de 6 y está marcado en el Baix Ebre, el Montsià y, en menor medida, en la Terra Alta.
