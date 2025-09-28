En Directo
Directo
Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Los restos del huracán Gabrielle obligan a activar las alertas por intensidad de lluvia en Catalunya
Tras un fin de semana pasado marcado por las intensas tormentas, que sacudieron especialmente la Catalunya central y Montserrat, los restos del huracán Gabrielle recorren parte de la Península. Así, Protecció Civil ha activado las alertas por intensidad de lluvia a partir de este domingo, especialmente en el delta del Ebre.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo y el riesgo de precipitaciones intensas.
Temperaturas más altas
Este domingo ha amanecido con una temperatura que ha subido de manera considerable respecto ayer. Barcelona, a las 6h de la mañana, rondaba los 20 grados, igual que en els Alfacs (Tarragona). En Banyoles unos 16 ºC, 15 ºC en Montserrat.
Lluvias que pueden superar los veinte litros por metro cuadrado en 30 minutos
Según las predicciones de Meteocat, estas lluvias intensas pueden superar entre la tarde de mañana y el lunes los veinte litros por metro cuadrado en treinta minutos en la mitad oeste de Catalunya y, con más probabilidad, en el delta del Ebre, donde también se pueden acumular más de cien litros por metro cuadrado en veinticuatro horas.
Los restos del huracán Gabrielle, una borrasca extratropical
Los restos del huracán Gabrielle, convertidos ahora en una borrasca extratropical, recorrerá hoy y mañana el suroeste peninsular, donde predominarán cielos nubosos o cubiertos, precipitaciones que avanzarán de oeste a este para afectar el domingo a la mayor parte del territorio, aunque serán poco probables en el extremo sureste y en el centro norte de la península.
Activada la alerta Inuncat por la previsión de lluvias intensas este domingo en Catalunya
Protecció Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el plan Inuncat por la previsión de intensidad de lluvias este domingo por la tarde y hasta el lunes en la mitad oeste de Catalunya, informa en un mensaje de X recogido por Europa Press este sábado.
Se pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos, con más probabilidad en Terres de l'Ebre (Tarragona), donde también se prevé lluvia acumulada de más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso por lluvias intensas para este domingo en 15 comarcas catalanas: el grado de peligro es medio en el Montsià, Baix Ebre, Baix Camp y Tarragonès (Tarragona), Garrigues, Segrià, Pla d'Urgell, Urgell, Noguera, Pallars Jussà, Segarra, Solsonès, Berguedà (Lleida), Ripollès y Garrotxa (Girona).
Los Mossos confirman que el segundo cadáver hallado en Mediona es el padre del niño muerto
Los Mossos d'Esquadra han confirmado que el segundo cadáver localizado este lunes en la riera de Mediona, en Barcelona, es el hombre de 47 años al que buscaban después de que una súbita crecida arrastrara ayer por la tarde el vehículo en el que iba con su hijo de 10 años, cuyo cuerpo sin vida fue localizado anoche. Según han informado a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra, a lo largo de esta tarde se ha podido identificar el segundo cadáver, localizado esta mañana, y, una vez confirmado que se trata del hombre desaparecido al que buscaban desde anoche, lo han notificado a su familia. El padre, de 47 años, y su hijo, de 10, murieron ayer después de que su vehículo fuera arrastrado por una crecida súbita cuando cruzaban la riera de Mediona, una zona inundable por la que habitualmente no baja agua, pero que ayer llegó a una altura de hasta tres metros.
La riera mortal de Mediona: "Llegó una gran ola sin avisar"
En Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès), donde las lluvias suelen ser escasas, la tarde del domingo se transformó en tragedia. Lo que normalmente es una riera casi seca se convirtió en un torrente imparable que arrasó con todo a su paso, segando la vida de un padre y su hijo, que viajaban en un vehículo que fue arrastrado por la crecida. El suceso ha estremecido al pueblo. Padre e hijo cruzaban en coche el puente que conduce a la urbanización de Monterrey, donde residían. Una ola de tres metros los sorprendió: el vehículo fue engullido y arrastrado más de dos kilómetros río abajo, hasta la zona de Les Deus. El cuerpo del niño apareció el domingo en Sant Pere de Riudebitlles, a seis kilómetros, mientras que el del padre fue hallado este lunes a apenas 800 metros del coche.
700 lalamdas al 112
El domingo se superó el umbral de 40 l/m2 en 30 minutos en Rellinars (Barcelona), con 45,2 l/m2, y en Sabadell-Parc Agrari (Barcelona), con 40,3 l/m2. El teléfono 112 recibió un total de 714 llamadas relacionadas con las lluvias, en su mayoría entre las 17.00 horas y las 20.00 horas en las comarcas del Vallès Occidental (31,71%), Baix Llobregat (18,75%), Barcelonès (14,94%) y Bages (10,21%), sobre todo en el municipio de Terrassa (Barcelona), desde donde se efectuaron 145. Los Bombers de la Generalitat recibieron un total de 426 avisos por incidencias relacionadas con las tormentas, la mayoría en la Región Metropolitana Sur (179) y Norte (163).
El servicio más relevante fue el referente a dos personas -una de ellas menor de edad- que fueron arrastradas en la riera de Mediona (Barcelona) cuando circulaban en el interior de un turismo. El vehículo fue localizado el domingo por la tarde a 850 metros del último punto de avistamiento, así como uno de los cuerpos -el del menor-, que fue recuperado en Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), mientras que este lunes los Bombers han localizado un segundo cadáver, todavía pendiente de identificación.
Protección Civil desactiva la alerta del plan Inuncat tras las lluvias intensas en Catalunya
Protección Civil de la Generalitat ha desactivado este lunes por la mañana la alerta del plan Inuncat tras el episodio de fuertes lluvias que afectó de forma "muy significativa" a Cataluña, con afectaciones destacadas y más de 700 llamadas al teléfono de emergencias 112, ha informado en un comunicado. El Servei Meteorològic de Catalunya ha informado de que, a partir de este lunes por la tarde y hasta la madrugada del martes, hay una posibilidad baja de que se supere el umbral de intensidad de lluvia de 20 litros por metro cuadrado (l/m2) en 30 minutos en las comarcas del Barcelonès y Maresme (Barcelona) y La Selva (Girona). A partir del mediodía del martes y hasta la madrugada del miércoles se mantiene esta misma probabilidad de lluvia en las citadas comarcas y se extiende al Baix Llobregat, Garraf, Vallès Occidental y Vallès Oriental (Barcelona) y Gironès (Girona).
Germán González
Los bomberos encuentran el cadáver del padre arrastrado por el agua en Mediona junto a su hijo
Tragedia en Mediona. Los bomberos han encontrado el cadáver del hombre que buscaban desde el domingo, cuando desapareció después de que el vehículo en el que circulaba junto a su hijo fuera arrastrado por la crecida del caudal de la riera de Sant Quintí de Mediona. El cuerpo sin vida del menor, de unos 12 años, fue hallado horas después de descubrir que el agua había arrastrado el coche en el que viajaban, a la entrada de la urbanización Monterrey. Durante toda la madrugada del lunes se ha estado buscando el cuerpo del padre, una tarea que ha seguido por la mañana en un perímetro de 17 kilómetros.
El motivo por el que no hubo ningún ES-Alert
El delegado del Govern en la veguería del Penedès, Lluís Valls, ha explicado que este domingo no se enviaron las alertas ES-Alert a los teléfonos móviles porque la situación era un "episodio generalizado" del que ya se había informado durante los días previos,
Concretamente, ha señalado que las ES-Alert se tratan de un medio de notificación para una situación "mucho más determinada" respecto a la ubicación donde se está produciendo la emergencia.
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Los expertos defienden el periodo de adaptación en infantil: 'No aplicarlo tiene consecuencias en el aprendizaje
- Barruelo de Santullán, el pueblo que ganó 62 vecinos en un año con vivienda barata y 'bonificaciones fiscales
- De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
- La presión por las notas y la precariedad laboral pasan factura a los jóvenes: tres de cada diez sufren estrés continuo
- Muere de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
- ¿Llegará a Catalunya el huracán Gabrielle? Estos son los días clave de sus efectos en España
- El examen teórico del carnet de conducir se suspende más que nunca: el 50% de aspirantes no aprueban, la cifra más alta desde 2019