Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Directo

Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Los restos del huracán Gabrielle obligan a activar las alertas por intensidad de lluvia en Catalunya

Vídeo | Protecció Civil y Bombers avisan: "Vienen otras tormentas"

Vídeo | Protecció Civil y Bombers avisan: "Vienen otras tormentas"

Otras

Jose Real

Inés Sánchez

Valentina Raffio

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tras un fin de semana pasado marcado por las intensas tormentas, que sacudieron especialmente la Catalunya central y Montserrat, los restos del huracán Gabrielle recorren parte de la Península. Así, Protecció Civil ha activado las alertas por intensidad de lluvia a partir de este domingo, especialmente en el delta del Ebre.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo y el riesgo de precipitaciones intensas.

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  2. Los expertos defienden el periodo de adaptación en infantil: 'No aplicarlo tiene consecuencias en el aprendizaje
  3. Barruelo de Santullán, el pueblo que ganó 62 vecinos en un año con vivienda barata y 'bonificaciones fiscales
  4. De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
  5. La presión por las notas y la precariedad laboral pasan factura a los jóvenes: tres de cada diez sufren estrés continuo
  6. Muere de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
  7. ¿Llegará a Catalunya el huracán Gabrielle? Estos son los días clave de sus efectos en España
  8. El examen teórico del carnet de conducir se suspende más que nunca: el 50% de aspirantes no aprueban, la cifra más alta desde 2019

Santa Cristina d’Aro asegura que los colapsos de tráfico han continuado en verano y reclama cambiar las rutas de los GPS

Santa Cristina d’Aro asegura que los colapsos de tráfico han continuado en verano y reclama cambiar las rutas de los GPS

Las lagartijas urbanas se han vuelto sorprendentemente sociales

Las lagartijas urbanas se han vuelto sorprendentemente sociales

Las reservas de los embalses de Catalunya siguen al alza tras las últimas lluvias

Las reservas de los embalses de Catalunya siguen al alza tras las últimas lluvias

Así es la medusa de 10 metros de largo que también vive en aguas de España

Así es la medusa de 10 metros de largo que también vive en aguas de España

Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Los restos del huracán Gabrielle obligan a activar las alertas por intensidad de lluvia en Catalunya

Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Los restos del huracán Gabrielle obligan a activar las alertas por intensidad de lluvia en Catalunya

«Queremos que los artistas pidan venir al Roig Arena»

«Queremos que los artistas pidan venir al Roig Arena»

El pueblo de cine a 40 minutos de Girona donde rodaron 'Juego de Tronos'

El pueblo de cine a 40 minutos de Girona donde rodaron 'Juego de Tronos'

Ignacio Sevilla, director médico de Svenson: "En otoño es normal perder hasta 200 pelos al día, pero si se caen más, hay que estudiarlo"

Ignacio Sevilla, director médico de Svenson: "En otoño es normal perder hasta 200 pelos al día, pero si se caen más, hay que estudiarlo"