Alerta roja por fuertes lluvias en Valencia

Alerta roja por lluvias en Valencia. La Aemet ha fijado el nivel extremo desde las cuatro de la madrugada de este lunes lunes, el día de mayor inestabilidad atmosférica con tormentas y chubascos que podrían "ser localmente fuertes" con una precipitación acumulada en 12 horas de 180 mm. Así que el peligro es importante, la situación puede ser "peligrosa", advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), sobre todo, en el litoral norte de Castellón (el Baix Maestrat) y en todo el litoral y prelitoral de Valencia.

La situación puede ser complicada en algunos sitios, según las previsiones; y, por eso, la Aemet activa varios avisos naranjas por lluvias y tormentas tanto para este domingo, como para el lunes, día que ha fijado el nivel extremo en litoral norte y su de Valencia. Además, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha emitido un aviso especial por fenómenos meteorológicos para el domingo y el lunes dados los pronósticos de las agencias meteorológicas. Ante este contexto, la Generalitat pide extremar la vigilancia y la seguridad, así como estar pendientes de las actualizaciones y avisos de los organismos oficiales. Por su parte, el Ayuntamiento de Valencia ha suspendido las clases en las pedanías de València afectadas por la dana.

Concretamente, la Aemet emitió ayer un aviso especial por "lluvias muy fuertes y persistentes" que afectarán a los tercios sur y este peninsulares, fruto de la borrasca procedente del exhuracán 'Gabrielle'.

Aemet puso especial interés en la vertiente mediterránea, donde las bajas presiones y la humedad subtropical podría dar lugar a lluvias muy fuertes y persistentes en los tercios sur y este peninsulares en los próximos días.

"Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado", citaron en su comunicado. Desde las primeras horas del último domingo de septiembre, las precipitaciones en forma de lluvia se desplazarán desde el oeste al centro y este peninsular.

Cuánto y dónde lloverá

Las lluvias comenzarán a aparecer el domingo, cuando se esperan "probables chubascos ocasionalmente" acompañados de tormentas, aunque por la tarde ya podrán ser "localmente fuertes", especialmente en la provincia de Castellón. En su parte norte, la Aemet activa aviso amarillo por precipitaciones acumuladas de 20 litros por metro cuadrado en una hora y que podrían ser de hasta 60 l/m2 en 12 horas. En el resto de comarcas, no se descartan "precipitaciones de forma más débil y dispersa".

Lo peor se espera para el lunes, con una precipitación acumulada en 12 horas de 180 mm por la alerta roja por lluvias en Valencia.

Aunque no se hayan activado aún avisos para el martes, eso no significa que no lloverá. Las previsiones incluyen probabilidad de "chubascos y tormentas", que podrían ser "localmente fuertes" en el litoral de Valencia y Alicante. Su intensidad será mayor en la primera mitad del día y, a medida que avance el martes, irá lloviendo menos.

¿Y las temperaturas?

Las precipitaciones no irán acompañadas de un cambio en las temperaturas, que se mantendrán estables durante los próximos días. Ocurrirá así tanto con las máximas, que rondarán los 20 grados en todo el interior y podrán llegar a superar los 25 grados en las zonas del litoral; como en las mínimas. Se esperan valores de 13 grados en el interior y de entre 15 y 19 en las zonas de la costa y el prelitoral.

Recomendaciones

Desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita durante esos días el CEE con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos.

Además, recuerda la importancia de seguir “las recomendaciones, consejos e información que se notifiquen a través de las fuentes oficiales, como es el caso del teléfono único 112”, y aconseja a los municipios donde aún continúen los trabajos de recuperación de la dana de octubre de 2024 “que estén pendientes de la evolución del episodio, sobre todo, de los trabajadores y maquinaria pesada presentes en sus municipios y que pueden estar pendientes de un aviso de evacuación de la zona de trabajo”.