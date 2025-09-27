Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Turismo

Los turistas en Mallorca se plantan: “No pienso pagar 300 euros la noche”

El alemán Kevin Kirchheim afirma que "se ha cruzado una línea", "que la relación calidad-precio ya no encaja" y que "la falta de vivienda no es exclusiva de la isla"

Los turistas en Mallorca se plantan: “No pienso pagar 300 euros la noche en Platja de Palma”

Los turistas en Mallorca se plantan: “No pienso pagar 300 euros la noche en Platja de Palma” / MZ

Ralf Petzold

Palma
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Kevin Kirchheim, de 32 años y natural de Velbert (Alemania), lleva años viajando a Mallorca. Sin embargo, en 2025 aún no ha pisado la isla. El motivo: los precios. “A principios de septiembre miré hoteles en Platja de Palma y pedían 300 euros por noche con desayuno. No lo pienso pagar”, explica.

Para Kirchheim, la cuestión no es si puede asumir ese gasto, sino si está dispuesto a hacerlo. “La relación calidad-precio ya no encaja. Se ha cruzado una línea. No se trata de si tengo el dinero, sino de si quiero gastarlo. Y en estas condiciones, uno se lo piensa dos y hasta tres veces antes de reservar”.

Los protestas no le asustan

Respecto a las protestas contra el turismo masivo o los grafitis contra los turistas alemanes, asegura que eso no le disuade. “Claro que he leído sobre los problemas de los mallorquines y los tengo presentes. Pero la falta de vivienda no es exclusiva de la isla; pasa en casi todas las grandes ciudades de Europa”, señala.

Aun así, Kirchheim afirma que en Mallorca siempre se siente seguro y bien recibido: “Los mallorquines que trabajan en el sector turístico siempre se alegran de verme”.

Menos turistas en temporada alta

El joven alemán sí cree que debería ponerse límite a la llegada de visitantes en pleno verano: “Hay lugares a los que ya no se puede ir en horarios razonables porque están demasiado llenos”, afirma.

Recuerda que el año pasado recorrió la costa este en busca de una cala: “En la primera no había sitio para aparcar, así que probé en la siguiente. Pero allí también estaba todo completo. Eso ya resulta frustrante”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  2. Los expertos defienden el periodo de adaptación en infantil: 'No aplicarlo tiene consecuencias en el aprendizaje
  3. Barruelo de Santullán, el pueblo que ganó 62 vecinos en un año con vivienda barata y 'bonificaciones fiscales
  4. De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
  5. La presión por las notas y la precariedad laboral pasan factura a los jóvenes: tres de cada diez sufren estrés continuo
  6. ¿Llegará a Catalunya el huracán Gabrielle? Estos son los días clave de sus efectos en España
  7. El examen teórico del carnet de conducir se suspende más que nunca: el 50% de aspirantes no aprueban, la cifra más alta desde 2019
  8. Cuando Charo rescató a Carlos, su exempleado con alzhéimer: 'No tenía a nadie y había que actuar

El Síndrome de Fortunata: por qué algunas personas sienten atracción hacia los casados

El Síndrome de Fortunata: por qué algunas personas sienten atracción hacia los casados

El Meteocat anuncia lluvias en Catalunya en los próximos días por los efectos del huracán Gabrielle

El Meteocat anuncia lluvias en Catalunya en los próximos días por los efectos del huracán Gabrielle

Oscar Camps: "Es hora de dejar de ser silenciosos y combatir los discursos de rabia de la xenofobia y el racismo"

Oscar Camps: "Es hora de dejar de ser silenciosos y combatir los discursos de rabia de la xenofobia y el racismo"

Los científicos logran "encender" la percepción de lo inexistente en el cerebro

Los científicos logran "encender" la percepción de lo inexistente en el cerebro

Los turistas en Mallorca se plantan: “No pienso pagar 300 euros la noche”

Los turistas en Mallorca se plantan: “No pienso pagar 300 euros la noche”

Buen Trato: un cuidado humano y personalizado en cada residencia

Buen Trato: un cuidado humano y personalizado en cada residencia

Las plantas depuradoras, incapaces de filtrar medicamentos, son fuentes de contaminación química

Las plantas depuradoras, incapaces de filtrar medicamentos, son fuentes de contaminación química

Atardecer desde la montaña de La Laguna

Atardecer desde la montaña de La Laguna