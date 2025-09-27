Salud
Estos son los 67 criterios que usará la Sanidad valenciana para pagar un extra a médicos y sanitarios
El sistema ha provocado desencuentros entre el personal sanitario y la Conselleria de Sanidad
Lluís Pérez
El nuevo sistema de incentivos de la Conselleria de Sanidad Valenciana tendrá en cuenta un total de 67 criterios a la hora de valorar si los médicos y sanitarios recibirán un pago extra a final de año dentro del nuevo programa de productividad adicional. Así se recoge en el "Dosier de indicadores. Acuerdos de gestión 2025 complementarios", un documento de 88 páginas, difundido por el departamento de Marciano Gómez, al que ha tenido acceso Levante-EMV. Además de los ya conocidos, como obtener una demora inferior a cinco días en Atención Primaria o la reducción de la factura de medicamentos, publicados en exclusiva el jueves en este periódico; el dosier incluye indicadores muy diversos en ámbitos como Urgencias, las Unidades de Prevención de Cáncer de Mama (UPCM) o la rapidez en realizar cirugías urgentes, por lo que los 67 no se usarán para todos; dependerá del ámbito y contexto de cada sanitario.
Estos baremos -sus resultados durante el segundo semestre del año- se utilizarán, mediante unas fórmulas establecidas en el decreto aprobado en julio, para determinar cuántos puntos obtiene cada profesional sanitario, entre un mínimo de 30 y un máximo de 100, y calcular la cantidad a percibir a principios de año. La cuantía máxima a percibir será de 6.000 euros para los gerentes y directores e irá descendiendo según la categoría profesional hasta los 960 euros de la categoría AP, el escalafón más bajo.
La demora, uno de los focos
Un análisis de los 67 baremos -podrían cambiar porque se pueden presentar alegaciones hasta el 30 de septiembre- deja entrever que cumplir con unos tiempos mínimos de atención a los pacientes será bonificado; 27 de los indicadores del total, el 40,2 %, se centra en la demora asistencial. En Atención Primaria, se persigue el objetivo de los cinco días tanto en las consultas de Medicina Familiar como de Pediatría. En las consultas de especialidades, se tendrá en cuenta el porcentaje de pacientes con más de 30 días de demora -el objetivo a alcanzar lo marca cada departamento de salud- y en la especialidad de Psiquiatría, la referencia son 60 días. Hay también indicadores sobre el tiempo que se tarda en informar del resultado de una mamografía, el retraso en colonoscopias, ecografía y gastroscopia.
La demora se traslada también al ámbito quirúrgico porque se tendrá en cuenta el número de fracturas de cadera intervenidas en las primeras 48 horas. Antes de verano, este periódico publicó que, en algunos hospitales, había retrasos de hasta 10 días por la sobrecarga en Traumatología. En adición, también se estipulan indicadores de la cantidad de pacientes de prioridad 1, 2 y 3 en las listas de espera quirúrgica. Según el último dato ofrecido por la Generalitat, con fecha de 30 de junio, hay 68.638 personas esperando pasar por el quirófano.
Otros indicadores
El nuevo sistema de incentivos también pone el foco sobre la cantidad de cesáreas realizadas en grupos de bajo riesgo respecto al total de partos, la tasa duplica la marcada como recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS); la cantidad de mujeres atendidas a diario en el programa de cribado del cáncer de mama, con un objetivo de alcanzar el 90 % en el tiempo marcado; la cantidad de altas dadas por cada médico; o el gasto medio por paciente, se premiará gastar menos en fármacos o material sanitario. Otro de los focos es la asistencia en Urgencias. Cada departamento analizará la cantidad de pacientes que pasen más de seis horas antes de ser atendidos, la tasa de retorno de los pacientes en menos de 72 horas o cuántos pasan por triaje en menos de 15 minutos.
Polémica entre los sanitarios
El sistema ha generado un rechazo generalizado entre el personal sanitario. Las organizaciones de médicos y los sindicatos han calificado los baremos de "irrealizables", "contraproducentes" y "desiguales" y consideran que muchos de ellos no dependen únicamente de su desempeño. En contraposición, la directora general de Atención Primaria, Eva Suárez, defiende que el sistema tiene como objetivo principal "el paciente" y que los criterios son "alcanzables" porque se basan en guías del Ministerio de Sanidad, la Guía Práctica del Sistema Nacional de Salud, y en otras internacionales como a 'ADA Standars of Care', 'EASD-ADA Consensus Report' o la 'IDF Clinical Practice Recommendations'.
Estos son los 67 criterios
El documento de los "Acuerdos de gestión 2025" de la Conselleria de Sanidad incluye estos 68 baremos:
- Rendimiento de las Unidades de Prevención del Cáncer de Mama
- Tasa de fracturas de cadera intervenidas en las primeras 48 horas
- Checklist quirúrgico
- Cobertura de la vacuna antigripal en mayores de 64 años
- Altas ponderadas por médico de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria (UHD)
- Evolución del gasto en adquisiciones de farmacia hospitalaria
- Evolución del gasto en material sanitario
- Evolución del gasto en guardias
- Control de diabetes
- Citas en espera en Atención Primaria de Adultos (5 días)
- Citas en espera en atención infantil (5 días)
- Pacientes con biosimilares
- Porcentaje de consultas no presentadas en Psiquiatría
- Tasa de cesáreas en grupos de bajo riesgo
- Tasa de reingresos a 30 días con la misma categoría de diagnóstica mayor
- Tasa de pacientes externalizados en consulta ambulatoria
- Tasa de pacientes en hospital de día
- Uso eficiente de antibióticos
- Valoración de enfermería en las primeras 24 horas del ingreso
- Importe por habitante estandarizado por edad y sexo
- Importe por habitante estandarizado por edad y sexo en Medicina Familiar Comunitaria
- Importe por habitante estandarizado por edad y sexo en Pediatría
- Genéricos recetados respecto al total de medicamentos
- Estancia media larga
- Estancia media en daño cerebral
- Altas antes de las 12 horas
- Altas con informe de continuidad de cuidados
- Índice ajustado de cirugía ambulatoria
- Índice de estancias ajustado a riesgo
- Importe estandarizado por edad y sexo de las recetas hospitalarias
- Ajuste de la duración de la incapacidad temporal respecto al estándar
- Solicitudes con demora mayor a 60 días de las primeras consultas de Psiquiatría
- Pacientes activos con demora en consultas mayor a 30 días
- Espera de primeras consultas en Psiquiatría
- Espera de primeras consultas en Salud Mental
- Espera de primeras consultas en Enfermería de Salud Mental
- Espera de primeras consultas en psicología
- Solicitudes con demora mayor de 60 días de las primeras consultas de Psicología
- Porcentaje de pacientes en lista de espera quirúrgica de prioridad 1 con más de 30 días
- Porcentaje de pacientes en lista de espera quirúrgica de prioridad 2 con más de 90 días
- Porcentaje de pacientes en lista de espera quirúrgica de prioridad 3 con más de 365 días
- Porcentaje de pacientes activos con demora para electromiogramas con más de 45 días
- Porcentaje de pacientes activos con demora para electroencefalogramas con más de 45 días
- Porcentaje de pacientes activos con demora para colonoscopia con más de 45 días
- Porcentaje de pacientes activos con demora para ecografía con más de 45 días
- Porcentaje de pacientes activos con demora para gastroscopia con más de 45 días
- Porcentaje de pacientes activos con demora para resonancias magnéticas con más de 45 días
- Porcentaje de pacientes activos con demora para TAC con más de 45 días
- Porcentaje de pacientes activos con demora para ecocardio con más de 45 días
- Mamografías informadas en cinco días
- Porcentaje de Cirugía Mayor Ambulatoria ingresada
- Rendimiento de bloque quirúrgico
- Espera prospectiva consultas por Código Suicidio
- Porcentaje de no presentados en consultas de Psicología
- Tiempo transcurrido desde la solicitud de prueba al hospital hasta el inicio del tratamiento de cáncer de mama
- Porcentaje de pacientes con registro de Talla y Peso en los primeros 18 meses
- Cobertura vacunal de Triple Vírica 2ª dosis niños/as entre 3 y 4 años
- Visitas por estancia
- Índice funcional de visitas en UHD
- Índice funcional Estancia Media en UHD
- Incidencia de úlceras por presión intrahospitalarias
- Respuesta Marginal Triaje (15 min)
- Porcentaje de pacientes clasificados
- Porcentaje de urgencias ingresadas en observación
- Tasa de retorno a urgencias a 72 h
- Porcentaje de urgencias con permanencia en urgencias superior a 6 horas de los pacientes no ingresado
- Porcentaje de pacientes triados y no triados atendidos en tiempo en urgencias
