El Síndrome de Fortunata: por qué algunas personas sienten atracción hacia los casados

“Tu marido es mío y te lo tengo que quitar…”, clama con furia Fortunata en la célebre novela de Benito Pérez Galdós. Esta frase no solo encapsula un momento de clímax literario, sino que también da nombre a un complejo patrón de dependencia emocional que la psicología moderna ha denominado el "Síndrome de Fortunata". Este fenómeno describe la tendencia recurrente, tanto en hombres como en mujeres, a involucrarse sentimentalmente con personas que ya se encuentran en una relación comprometida o un matrimonio. Lejos de ser un simple capricho o una aventura pasajera, este síndrome revela profundas heridas emocionales y una lógica psíquica que se nutre de la carencia, la idealización y la espera perpetua. La persona afectada no solo desea a alguien no disponible, sino que construye su identidad afectiva desde un lugar marginal, convencida de que su amor es más legítimo y puro que el vínculo oficial.

Las raíces ocultas

La clave para entender el Síndrome de Fortunata no reside únicamente en la dinámica del triángulo amoroso, sino en las motivaciones inconscientes que lo sostienen. A menudo, este patrón es un eco de experiencias vividas en la infancia. El psicoanálisis, desde Sigmund Freud, postula que los seres humanos tendemos a "repetir en lugar de recordar". Esto significa que, sin darnos cuenta, recreamos en nuestra vida adulta dinámicas emocionales que nos resultan familiares, aunque hayan sido dolorosas. Por ejemplo, una persona que creció con un padre ausente o una madre emocionalmente inaccesible puede sentirse inconscientemente atraída por parejas que replican esa misma indisponibilidad. El amor intermitente y la lucha por obtener una atención que nunca es plena se convierten en un terreno conocido.

Esta repetición de vínculos familiares disfuncionales se convierte en un intento fallido de "reparar" el pasado. La persona en el rol de amante busca, en el fondo, ganar finalmente el amor que le fue negado en sus primeros años. Lo que se idealiza no es tanto la persona comprometida, sino el espacio simbólico que esta representa: el del deseo puro, sin la rutina ni las responsabilidades de una relación convencional. Se ama desde una carencia afectiva fundamental, creyendo que si logran "ganar" a esa persona, finalmente se sentirán validados y completos. Es una búsqueda desesperada de reconocimiento que se disfraza de amor romántico e irrefrenable.

La ilusión de poder y la dinámica de la competencia

Quien padece el Síndrome de Fortunata a menudo vive atrapado en una paradoja. Por un lado, sufre por ocupar un segundo plano; por otro, experimenta una engañosa sensación de control. Esta ilusión de control se manifiesta en la creencia de que es él o ella quien realmente posee el amor y el deseo de la persona infiel, mientras que la pareja oficial "vive engañada". Se aferran a la idea de que manejan los tiempos del encuentro clandestino y que, eventualmente, su amor triunfará. Sin embargo, esta fantasía es un mecanismo de defensa para no enfrentar una autoimagen deteriorada. En el fondo, la aceptación de un rol secundario revela una creencia arraigada de no ser merecedor de un amor pleno y exclusivo.

A esta dinámica se suma un potente motor: la competencia emocional. En muchos casos, el deseo no se dirige tanto hacia la persona amada, sino hacia la victoria sobre el rival (la pareja oficial). Este impulso competitivo también puede tener sus raíces en la infancia, como la lucha por el afecto de los padres frente a los hermanos. El objetivo inconsciente no es construir un vínculo sano, sino "ganarle" a alguien más, lo que proporciona una gratificación narcisista y efímera. La persona comprometida se convierte en un trofeo, y la relación, en un campo de batalla donde se busca reafirmar un valor personal que se siente frágil.

Rompiendo el ciclo

Salir de este patrón repetitivo es un proceso complejo, en parte porque existe un goce oculto en el sufrimiento. La psicología ha observado que el rol de víctima y la queja constante pueden generar endorfinas, creando una especie de adicción al propio dolor. Este fenómeno, sumado a la potente atracción por lo prohibido —que intensifica el deseo, como señalaba Jacques Lacan—, hace que la persona se mantenga anclada en una situación destructiva. La adrenalina del secreto y la intensidad de las emociones en un amor imposible pueden ser más estimulantes que la estabilidad de una relación disponible.

El primer paso para romper el ciclo no es el juicio, sino la autoconciencia. Es fundamental preguntarse honestamente: ¿Qué necesidad estoy intentando cubrir con esta relación? ¿Qué vacío estoy llenando? La terapia psicológica, como el psicoanálisis o enfoques como el EMDR, es una herramienta crucial para desenterrar estos patrones inconscientes, ponerles nombre y entender su origen. Hacer consciente la repetición y el goce oculto en la victimización permite a la persona empezar a elegir desde un lugar diferente. Aunque a menudo se requiere "tocar fondo" para buscar ayuda, el camino hacia la sanación implica reconectar con el amor propio y comprender que se es merecedor de un amor presente, visible y completo. Solo así se puede dejar de ser Fortunata para construir relaciones plenas y saludables, basadas en la reciprocidad y no en la espera.