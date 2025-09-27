Simulacro volcánico en Tenerife: 1.877 personas evacuadas y 338 viviendas sepultadas bajo la lava

El ejercicio de riesgo volcánico EU-Modex Tenerife 2025, desarrollado en Garachico, finalizó con un balance simulado de 1.877 habitantes afectados y evacuadas de las que 800 son personas mayores y/o con movilidad reducida, 338 viviendas sepultadas por la colada de lava que arrasó la zona del Muelle Viejo y dos centros de enseñanza dañados.

Durante la jornada, el único incidente de gravedad registrado, además de ataques de ansiedad y de pánico, fue un accidente de tráfico con múltiples víctimas entre una guagua de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que trasladaba a las personas evacuadas a un albergue y un vehículo particular, que no dejó fallecidos.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó que con esta acción "hoy estamos más preparados que ayer" y recordó que el objetivo de la actividad era "contar con una Isla más preparada, resiliente y unos equipos técnicos más coordinados". Según explicó, con los datos recogidos, se realizará una evaluación técnica en profundidad que permitirá identificar fortalezas, ajustes y mejoras operativas.

Trabajo en equipo

La consejera insular de Seguridad y Emergencias, Blanca Suárez, reconoció la labor de todos los equipos implicados y subrayó que "detrás de lo que han visto en la calle, hay mucho trabajo de la mesa de servicios esenciales". Añadió, además, que tras el ejercicio "solo queda esperar la evaluación del sistema de protección civil europeo para poder tener un margen de mejora".

Más de mil personas han participado este viernes en un simulacro volcánico en Tenerife, el primero de este tipo que se realiza en España / EFE / Alberto Valdés

En la misma línea se pronunció el presidente del Consistorio EU-Modex LOT 4, Bogdan Pop, quien mostró su satisfacción por el trabajo realizado tanto en los días previos como durante el propio simulacro. "Todos juntos hemos hecho posible la actividad, así como un ejercicio de concienciación a la población sobre el riesgo existente", afirmó. Al mismo tiempo, señaló que este tipo de actuaciones permiten que "estemos mejor preparados".

Por su parte, el viceconsejero de Emergencias del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, destacó la "conducta ejemplar" tanto de los equipos y las administraciones participantes como de la ciudadanía de Garachico. Un comportamiento que, a su juicio, "demuestra la importancia de unir voluntades para estar mejor preparados ante las emergencias que puedan ocurrir".

El alcalde del municipio, José Heriberto González, destacó el papel de los habitantes del municipio que "han realizado un trabajo de concienciación enorme. Unos han estado más asustados, otros menos, pero todos han realizado su parte". "Hemos estado tan metidos en el ejercicio que sentíamos que era real la erupción", señaló.

Dispositivo

El operativo incluyó la ejecución de 13 ejercicios de alta complejidad técnica, tanto de campo como de mesa, desplegados en una extensión aproximada de 30 kilómetros cuadrados en el municipio de Garachico. Las prácticas se desarrollaron entre las 8:00 y las 14:00 horas y simularon diferentes escenarios de emergencia.

Los servicios de emergencia atienden a personas accidentadas. / EFE / Alberto Valdés

Entre las actividades recreadas se encontraban evacuaciones masivas, fugas de gases que llevaron al confinamiento del municipio de El Tanque, búsqueda y rescate de personas desaparecidas, atención prioritaria a vecinos con movilidad reducida y la evacuación de animales. Todo ello pruebas que sirven para evaluar la interoperabilidad entre los diferentes cuerpos de seguridad y emergencias, además de comprobar la eficacia de los protocolos de actuación establecidos en caso de una erupción volcánica.