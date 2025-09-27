"Lo único que de verdad las protege es desaparecer": hablan los profesionales de atención a la violencia de género

Trabajan en un recurso de la Generalitat que atiende a víctimas de violencia machista. Cada año acompañan a unas 300 mujeres, no todas con un riesgo elevado. ¿La protección que se da tras la denuncia por violencia es efectiva? "No. De hecho, las que están en situación de riesgo grave, si quieren estar seguras, deben irse, dejarlo todo, desaparecer. Es la única forma real que tenemos de protegerlas. El resto sirve poco". La respuesta la brindan al unísono la jurista, la trabajadora social y la coordinadora del centro. Pulseras, órdenes de protección, teléfonos de emergencia... Disuaden, pero no son una garantía cuando un agresor quiere volver a hacer daño a la mujer que lo ha denunciado y sabe cómo encontrarla.

Igual que en la media catalana, en la comarca donde se encuentra este servicio, los jueces deniegan la mitad de órdenes de protección que piden las mujeres tras una denuncia. "Tiene mucho que ver con el juez que toque. Por ejemplo, nos coordinamos para no presentar denuncias cuando uno en concreto está operando, porque las deniega por sistema. Hay casos de mujeres que su vida está en riesgo y no se la han otorgado. Y en tres ocasiones, los Mossos montaron un dispositivo de vigilancia durante dos meses porque sabíamos que, sin orden, aquellas mujeres podían ser asesinadas", explican. La falta de órdenes de protección, cuentan, tiene un efecto directo en la desprotección de las víctimas. "Quedan totalmente descubiertas", señalan.

Listas de espera en casas de acogida

Ante estos casos, ellas podrían activar una vivienda alternativa y segura para la mujer, con vigilancia, como son las casas de acogida. "El problema es que no hay plazas, y tenemos largas listas de espera. Es un problema muy grave", aseguran. En algunos casos, pues, estas mujeres deben volver al hogar del agresor sin ninguna medida que las ampare. "Regresan a casa y son expuestas a más violencia", denuncian. En estos casos, dicen, se encuentran en la tesitura de recomendar a las mujeres medidas de autoprotección. Por ejemplo, que se encierren en el baño cuando el hombre se violenta.

Aunque estiman que las órdenes de protección son disuasorias en algunos casos, entienden que realmente son más útiles para conseguir condenar al agresor en el juicio (si las rompe) que no para proteger a la mujer. En primer lugar, las órdenes se dictan respecto al lugar de trabajo o el domicilio de las mujeres. "Hay muchas mujeres que cuentan con domicilio porque lo paga el agresor. Cuando les denuncian y él deja de pagarlo, muchas pierden la vivienda y la orden deja de tener sentido porque se quedan en la calle".

"La respuesta policial no es inmediata"

Tampoco sirven cuando no se ha podido notificar la orden de alejamiento al agresor, ya sea porque no se presenta en los juzgados o porque la policía no le ha podido hacer entrega. Tampoco es útil cuando el agresor se presenta en otros lugares: por ejemplo, en la escuela de los niños o en actividades extraescolares o de ocio. "Vemos muchos acercamientos: por mucho que haya una orden, la víctima se encuentra con el agresor de nuevo en muchas ocasiones", apuntan estas profesionales. Y, al final, recuerdan que las órdenes son temporales. "Hay agresores que cuando la orden decae, a los seis meses y un día, vuelven a aparecer para hacerles daño", cuentan.

En los casos más graves, para garantizar que la orden se cumpla, las mujeres pueden tener las pulseras telemáticas o un teléfono (muy usado en Catalunya) que advierte al 112 y a la policía. "Son medidas de protección que no garantizan la seguridad de la mujer. Les dan tranquilidad para moverse por la calle pero, cuando se lo encuentran, la respuesta no es inmediata. Si un agresor las quiere agredir, nadie lo podrá detener". La policía tarda un tiempo hasta personarse en el lugar.

"Sálvate tú"

Es por ello que estas profesionales insisten mucho en las medidas de autoprotección para las mujeres. "Trabajamos con ellas desde el concepto 'sálvate tú' porque el sistema tiene muchas dificultades para hacerlo. Usamos soluciones que están a su alcance porque las institucionales a menudo no son efectivas". Les aconsejan cambiar el camino para ir al trabajo, cambios de sede, más teletrabajo... pero, sobre todo, si pueden, que lo dejen todo y empiecen una nueva vida lejos. "Es muy duro, pero cuando se trata de una situación límite, no hay otro remedio. Que él no sepa dónde está. Porque el sistema no les puede garantizar que seguirán vivas si se quedan en su entorno. El problema es que muchas mujeres no pueden hacerlo, porque no tenemos recursos para todas. Pero las que tienen medios, tanto económicos como personales, lo hacen. Se van, desaparecen. Es lo más efectivo".