La portada de EL PERIÓDICO del 28 de septiembre de 2025

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 28 de septiembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  2. Los expertos defienden el periodo de adaptación en infantil: 'No aplicarlo tiene consecuencias en el aprendizaje
  3. Barruelo de Santullán, el pueblo que ganó 62 vecinos en un año con vivienda barata y 'bonificaciones fiscales
  4. De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
  5. La presión por las notas y la precariedad laboral pasan factura a los jóvenes: tres de cada diez sufren estrés continuo
  6. Muere de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
  7. ¿Llegará a Catalunya el huracán Gabrielle? Estos son los días clave de sus efectos en España
  8. El examen teórico del carnet de conducir se suspende más que nunca: el 50% de aspirantes no aprueban, la cifra más alta desde 2019

Radiografía psicológica de los retrasos de Rodalies: "Es insostenible emocionalmente"

Sonia López Iglesias, orientadora: "Sabes que tienes conexión con tu hijo adolescente cuando se mete en un problema y eres la primera persona a la que llama"

Sorteo Bonoloto del sábado 27 de septiembre de 2025

Emoción y esperanza en el edificio Campanar de Valencia al colocarse la primera losa de la reconstrucción, 583 días después

De la tala a la inacción: cómo gestionar los bosques en un futuro de incendios feroces

El psicólogo Nicolás Moriñigo: "Crecer con padres narcisistas puede dejarte secuelas bastante jodidas"

Detenido en Barcelona un conductor de VTC que tenía una orden de búsqueda y captura y que llevaba pasajeros

