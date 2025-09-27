Emergencias
Un incendio en un edificio deja 18 heridos y obliga a desalojar a algunos vecinos por la fachada en Lleida
16 heridos leves en un incendio en un aparcamiento de un hotel de Coma-ruga
Catalunya cierra el verano con 2.168 incendios, 1.333 más que el año pasado
G. M.
Un incendio que se ha declarado este sábado en un piso de Lleida ha dejado 18 personas heridas. La propagación del fuego por el edificio ha obligado a los bomberos a desalojar por la fachada a algunos de los vecinos, mientras que otras familias han tenido que confinarse en sus viviendas.
El aviso a los Bomberos de la Generalitat ha llegado este sábado las 08:59 h de la mañana. El incendio ha quemado completamente una vivienda de la tercera planta del edificio y la terraza de otro de la cuarta planta.
El bloque de pisos está ubicado en el pasaje de Agustí Duran i Santpere, en el barrio de Cappont de Lleida. Hasta el lugar se han desplazado nueve dotaciones de los bomberos y siete ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), una de ellas colectiva.
Los bomberos han evacuado por la fachada a algunos vecinos y han pedido el confinamiento en sus pisos del resto. El fuego ha quedado extinguido poco después de las 11:00 h.
Por su parte, los efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han atendido a un total de 18 vecinos: 15 están en estado leve y tres en estado menos grave. Todos han sido trasladados a diferentes centros sanitarios, ninguno de gravedad, han informado fuentes del SEM.
