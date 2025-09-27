Detenido en Barcelona un conductor de VTC que tenía una orden de búsqueda y captura y que llevaba pasajeros

La Guardia Urbana ha detenido en Barcelona a un conductor de VTC que tenía una orden de búsqueda y captura y que llevaba pasajeros.

En un control de vehículos VTC el viernes en Ciutat Vella, la policía local también denunció a un conductor por dar positivo en metanfetamina y cannabis mientras llevaba pasajeros, y a otro conductor que, en un lapso de 2 horas, conducía dos vehículos diferentes sin "autorización urbana".

De los 24 vehículos parados, la Guardia Urbana requisó 23 por un total de 27 infracciones, según informa la GUB en un mensaje en redes sociales este sábado.