Los carnés individuales de familias monoparentales y numerosas ya están disponibles en línea

Los miembros de familias monoparentales y numerosas mayores de 16 años pueden descargar desde este sábado y con efecto inmediato su certificado individual a través de internet, en el área privada de la Generalitat, según ha explicado el Departamento de Derechos Sociales en un comunicado.

De este modo, ya no será necesario que estos ciudadanos se desplacen hasta las oficinas de atención ciudadana o que hagan la solicitud mediante la web de trámites de la administración catalana para obtener este carné individual. Sí será necesario proceder como hasta ahora, sin embargo, en el caso de que se quiera contar con un certificado con la identificación de todos los miembros de la familia o con uno histórico.

En 2024, según datos facilitados en la nota de prensa, se tramitaron 26.846 expedientes de títulos de familia monoparental y 63.094 de familia numerosa, con unos tiempos de resolución media de 20 y 30 días, respectivamente. En declaraciones remitidas junto al comunicado, el secretario general de la conselleria, Raúl Moreno, ha dicho que con esta medida se da "un paso adelante" para facilitar las cosas a los integrantes de este tipo de familias y ha defendido que la tecnología "debe ponerse al servicio de la justicia social y la igualdad de oportunidades".

Reducir burocracia

Este es uno de los 170 trámites y servicios que el Govern se ha propuesto transformar para reducir burocracia y mejorar la atención ciudadana. Como explicó EL PERIÓDICO en el pasado mes de agosto, de estos 170 trámites que se ha puesto como meta, el Govern ha decidido empezar por priorizar 10 que son algunos de los que generan más volumen de expedientes y también más espera -y el consecuente enfado- entre los ciudadanos.

Entre estos (ver el gráfico), destaca la tramitación de las ayudas al vehículo eléctrico y a las renovables; el reconocimiento del grado de discapacidad; las pensiones no contributivas de invalidez o jubilación; la Renta Garantizada de Ciudadanía; las ayudas a la dependencia o los títulos de familia monoparental y numerosa. Por citar un ejemplo, actualmente la tramitación del grado de discapacidad tarda 360 días y el objetivo es reducirlo en 120.