Los vecinos de un pueblo de Asturias, asustados por un enorme oso que merodea por el pueblo: "Tenemos miedo"
"Nadie hace nada", lamenta el vecindario, que da cuenta del miedo que genera la cercanía de los plantígrados a las casas
T. Cascudo
Hace más de un año que los vecinos de Ondes, en Belmonte de Miranda, conviven con un nuevo vecino: un enorme oso que se acerca a las casas en busca de comida y destroza los frutales. "Tenemos miedo, antes íbamos a pasear, pero ahora la gente no se atreve", señala una de las vecinas de este pueblo de alrededor de cuarenta viviendas. Durante el invierno apenas cuenta media docena de vecinos, pero los fines de semana y durante el verano la población aumenta.
Los vecinos exponen que "nadie hace caso" de sus quejas, pero ellos han dejado de estar tranquilos en este pueblo, a veinte minutos de la capital del concejo. "Los políticos quieren que la gente vaya a vivir a los pueblos, pero luego vemos que tienen más derechos los animales salvajes que nosotros", lamentan.
Hace unos días el animal fue grabado mientras acudía a una huerta de frutales a por provisiones. "A un vecino que tiene la huerta al lado de su casa le estropeó seis árboles", señala una de las afectadas, que también sufrió la entrada del animal en su propiedad y expresa el hartazgo ante esta situación. "Tengo una amiga en Boinás y allí están igual, ahora hay osos merodeando por casi todos los pueblos", señala.
