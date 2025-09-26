Luz verde
La UE aprueba el donanemab, el segundo fármaco que frena el alzhéimer
Se suma así al lecanemab, ya aprobado y que llegará a España el próximo año
Los nuevos fármacos contra el alzhéimer tienen una eficacia similar a los del cáncer o la esclerosis múltiple
Cristina Maragall: "Prevenir el alzhéimer es más importante que curarlo. Queremos fármacos que retrasen su aparición"
La Unión Europea (UE) ha aprobado, bajo estrictas condiciones, el uso de Kisunla, un fármaco de nueva generación del laboratorio Eli Lilly para combatir el alzhéimer. Este medicamento, basado en la molécula donanemab, es el segundo que llega para ralentizar la evolución de esta enfermedad neurodegenerativa.
"La Comisión Europea autorizó la comercialización de Kisunla, un tratamiento para tratar las deficiencias cognitivas ligeras, incluyendo la demencia ligera en las primeras fases de la enfermedad", anunció la Comisión en un comunicado. Kisunla, basado en la molécula donanemab y fabricado por el grupo Eli Lilly, es junto al Leqembi (lecanemab) de Biogen y Esai, la principal novedad de los últimos años en cuanto a tratamientos contra el alzhéimer. El lecanemab está previsto que llegue a España el próximo año.
Estos medicamentos han generado una fuerte controversia médica sobre su utilidad. Por un lado, mostraron un efecto sin precedentes en ensayos clínicos tras décadas de investigaciones infructuosas para ralentizar el deterioro de los pacientes. Por otro lado, dicho efecto sigue siendo muy limitado y algunos expertos consideran que no supone una diferencia significativa para el paciente. Además, pueden provocar efectos secundarios graves, a veces mortales, principalmente hemorragias y edemas cerebrales.
Prestigiosas instituciones no comparten esas reticencias. Esta misma semana, la revista 'The Lancet' publicaba tres artículos sobre esta enfermedad degenerativa que cocnluyen que los nuevos fármacos pueden frenar la progresión del alzhéimer hasta un nivel comparable con la eficacia de medicamentos utilizados en cáncer, artritis reumatoide y esclerosis múltiple.
La UE, siguiendo la recomendación de su Agencia del Medicamento (EMA), ya había aprobado la comercialización de Leqembi a finales de 2024, tras haberla rechazado inicialmente, imponiendo condiciones estrictas.
Lo mismo sucedió con Kisunla, aprobado también tras un rechazo inicial de la EMA. Este fármaco solo podrá administrarse a pacientes en las primeras etapas del alzhéimer, y únicamente si no presentan una mutación genética que los haga especialmente vulnerables a los efectos secundarios.
- De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- La odisea de una madre y un niño de casi 3 años para llegar al colegio: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- Los expertos defienden el periodo de adaptación en infantil: 'No aplicarlo tiene consecuencias en el aprendizaje
- Barruelo de Santullán, el pueblo que ganó 62 vecinos en un año con vivienda barata y 'bonificaciones fiscales
- Catalunya se adentra en un otoño más cálido de lo normal y con gran incertidumbre sobre las lluvias