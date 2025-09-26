La UNESCO pide pagar mejor a las direcciones de las escuelas en Catalunya, darles más poder y quitarles burocracia

El informe 'Leadership in education: lead for learning' de la UNESCO, presentado este jueves por la tarde en un acto en Barcelona, señala la necesidad de reconocer mejor "profesionalmente y económicamente" a las direcciones de los centros educativos en Catalunya, así como impulsar su carrera profesional en la dirección pedagógica. Esta una de las principales conclusiones del análisis y adaptación de dicho informe internacional a la realidad catalana, presentado por representantes de la UNESCO, el LID Barcelona, el Col·legi de Doctors i Llicenciats-Col·legi de Docents y la Societat Catalana de Pedagogia.

El informe señala que hay "poca exigencia" en el acceso a la profesión y no se evalúa sistemáticamente su trabajo

El documento critica que el liderazgo pedagógico de las direcciones es "limitado", porque dedican el 44% de su tiempo a tareas administrativas y alrededor del 21% a tareas pedagógicas, por lo que señalan la necesidad de incorporar figuras que asuman tareas administrativas y gerenciales.

Más exigencia y colaboración

Además, los autores del informe ven necesario que las direcciones aumenten su autonomía en la posibilidad de escoger a sus equipos y adaptar las metodologías, así como revisar la selección y la formación de los profesionales docentes porque, aseguran, hay "poca exigencia" en el acceso a la profesión y no se evalúa sistemáticamente su trabajo.

Finalmente, abogan por mejorar la colaboración entre centros, ya que solo un tercio de los centros colaboran entre ellos. En ese sentido, proponen promover espacios regulares de encuentro y consolidar el trabajo por zonas educativas y redes de apoyo territorial entre equipos directivos.

Aunque el 76% de los países exige que los directores sean docentes cualificados, solo tres de cada diez requieren experiencia en gestión

Piden también que la inspección educativa incorpore tareas de apoyo, y no únicamente de control [algo que, en principio, la conselleria asegura que este curso ha empezado a hacer, según explicó la consellera Esther Niubó en la rueda de prensa de inicio de curso], además de desplegar el Decreto de Autonomía, el Decreto de direcciones y el Decreto para definir los perfiles y la provisión de trabajos docentes.

Según el informe, un liderazgo escolar eficaz "requiere procesos de selección justos, formación especializada y una autonomía real en la toma de decisiones". Y es que plantea que, aunque el 76% de los países exige que los directores sean docentes cualificados, solo tres de cada diez requieren experiencia en gestión.

El desánimo y la complejidad están demasiado extendidos y es necesario creer y fomentar un liderazgo eficiente, compartido e informado; no podemos esperar más Anna Jolonch — Directora de LID Barcelona

La directora de LID Barcelona y doctora en Ciencias de la Educación, Anna Jolonch, aseguraba durante la presentació del informe que se ha llegado a un punto en el que "es urgente un giro respecto al papel que deben desempeñar las direcciones en Catalunya". "El desánimo y la complejidad están demasiado extendidos y es necesario creer y fomentar un liderazgo eficiente, compartido e informado. No podemos esperar más", apuntaba.

Realidades que chocan

Estas demandas chocan frontalmente con las reivindicaciones históricas de los sindicatos, que precisamente lo que piden es quitar poder de las direcciones a la hora de elegir a sus equipos. Tras el macroproceso de estabilización docente vivido en los últimos años, el Departament ha congelado la creación de nuevas 'plazas perfiladas' para poder dar plaza al gran volumen de nuevos funcionarios surgidos del proceso y ha limitado que las direcciones pudieran "reclamar" a profesores interinos que trabajan en el centro y encajaran en el proyecto con el mismo objetivo: regularizar primero a los docentes funcionarios.

De hecho, la crisis vivida este julio con la asignación de docentes en Catalunya, que obligó a repetir el proceso y a que la consellera diera explicaciones en el Parlament, se desencadenó cuano un alto funcionario -cesado tras los hechos- había reservado un número de plazas perfiladas para interinos contrviniendo las direcciones de la conselleria.