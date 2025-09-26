La lacra del machismo
El Supremo avala la condena a seis militares por humillar a una compañera: "Las mujeres solo sirven para follar y fregar"
El tribunal les impone penas de entre seis meses y un año de prisión a los hombres, cabos del Ejército de Tierra, que que alegaban que sus comentarios eran “bromas”
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado las condenas de hasta un año de cárcel por un delito de acoso por razón de sexo a seis militares del Ejército de Tierra por su reiterado "hostigamiento", mediante comentarios y gestos "denigrantes", a una compañera "por el hecho de ser mujer". "No me extraña que las maten", llegaron a decirle.
Según los hechos probados, "por parte de algunos de sus compañeros fue objeto de manera constante y reiterada tanto de comentarios de carácter denigrante y vejatorio, como de gestos ofensivos y desconsiderados, simple y llanamente por el hecho de ser mujer, que le ocasionaron una notable alteración emocional".
La sentencia destaca que, "cuando alguno de ellos realizaba los aludidos comentarios y gestos, ello provocaba la risa y las burlas de los demás que, amparados por el grupo, minusvaloraban y empequeñecían así a la cabo como mujer, haciéndola sentir mal, por el mero hecho de serlo".
"Entre los continuos comentarios ofensivos, algunos iban dirigidos directamente hacia su persona"; otros se referían a su hijo, para "rebajarla" también "en su papel de madre"; mientras que otros eran "despectivos y humillantes hacia las mujeres, en general", explica.
Por ejemplo, le decían "tienes muchas arrugas", "estás deslamida", "no tienes tetas", "tu hijo se habrá quedado tan a gusto porque eres una pesada", "las mujeres solo valen para follar y fregar" o "no me extraña que las maten".
En una ocasión, recoge la sentencia, la mujer preguntó a sus compañeros si tenían algo para comer, a lo que uno reaccionó "haciendo el ademán de cogerse los genitales y diciéndole: '¿tienes hambre"? Tengo aquí una buena longaniza'". "Joder rubia, sabiendo cómo somos, para qué nos preguntas eso", añadió.
Por estos hechos, fueron condenados a penas de entre 6 meses y 1 año de prisión y al pago solidario de una indemnización, en concepto de responsabilidad civil, de 2.000 euros por daños morales a la cabo acosada.
Alegaron que eran "bromas"
En su recurso al alto tribunal, alegaron que se había vulnerado su derecho fundamental a la libertad de expresión porque, en su opinión, si el tribunal sentenciador no hubiera considerado ofensivas las expresiones hacia su compañera por el mero hecho de ser mujer, serían unos comentarios y gestos "triviales e irrelevantes". En este sentido, defendían que tenían un "carácter festivo", que eran "bromas".
Sin embargo, la Sala de lo Militar, en respuesta a los recursos presentados por cinco de los seis condenados --cuatro cabos y un ex cabo--, lo rechaza determinando que "llevaron a cabo una conducta reiterada de hostigamiento hacia la cabo por su condición de mujer", y que, "atendiendo tanto a la entidad de las acciones realizadas por ellos como a su reiteración y los efectos psicológicos en la víctima, reúnen la gravedad suficiente".
Los magistrados, en una ponencia de Ricardo Cuesta del Castillo, no tienen dudas de que "las expresiones y gestos de los recurrentes hacia la cabo, reiterados en el tiempo, tenían un evidente carácter denigrante y ofensivo".
Además, la Sala Quinta les recuerda que, "como militares, en sus relaciones con el personal militar, tienen la obligación de dirigirse a todos ellos de igual forma, con la consideración debida, independientemente de la condición masculina o femenina que ostenten, guardando y exigiendo, en todo momento y circunstancia, el decoro y respeto debido".
El comportamiento que tuvieron con su compañera, subraya el Supremo, "no solo no fue acorde a dichas pautas conductuales, sino que las expresiones y gestos proferidos por éstos hacia dicha cabo, lo fueron por el hecho de ser mujer, con menosprecio a tal condición".
