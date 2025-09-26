Llegar de Perú con 12 años y crear un cómic para que los adolescentes migrantes "no se sientan solos ni raros"

Concretamos la entrevista en un descanso entre clases. Acaba de empezar segundo de Derecho y ADE y no quiere saltarse ninguna materia, pero a la vez tiene muchas ganas de hablar sobre su cómic y no quiere desaprovechar la oportunidad. ¡Al fin lo ha publicado! Leydi Cristina Espinoza, nacida en Perú hace 20 años, llegó a Barcelona en segundo de ESO, sola, para empezar una nueva vida junto a su tía materna, quien vivía en la capital catalana desde 2006.

Pese a que su condición actual –universitaria– podría hacer pensar lo contrario, la adaptación no fue tan fácil para esta joven con un gran sentido de la responsabilidad, y que siente mucho agradecimiento hacia su tía y las profesoras que la han acompañado hasta aquí. Por eso su Treball de Recerca en Bachillerato se centró en explicar los problemas con los que topan los jóvenes latinos al llegar a España. Un trabajo en el que jugó un papel importantísimo su tía, quien siempre ha creído en ella. "Al principio estaba bastante perdida y no sabía sobre qué hacer el TR —explica–. Fue ella quien me dio la idea de hacerlo sobre mi experiencia, para mostrar que no era solo mía, sino de muchos y muchos niños y jóvenes".

Imágenes de cómic de Laydi Cristina Espinoza. / El Periódico

Acompañó el Treball de Recerca (TR) con un cómic porque desde niña le había gustado dibujar y leer viñetas y pensó que era una manera, además, de llegar(y ayudar) a más jóvenes. De que, leyéndolo, vieran que ni son raros ni están solos, y así se sintieran mejor. El cómic que le hubiera gustado leer a ella al llegar a Europa.

Aprobó el TR con nota y premio –fue seleccionado para participar en la muestra organizada por el Consorci d'Educació de Barcelona–, superó la selectividad y empezó la universidad, un grado que nada tiene que ver con el arte (pero sí con su sentido de la justicia y de ayudar al prójimo: por eso eligió Derecho). Sin embargo, seguía con el runrún de que su cómic llegara a otros chicos y chicas que pasaran por situaciones parecidas a la que ella vivió. "Quería que sirviera de algo", más allá de darle un sobresaliente en el Treball de Recerca. Otra vez fue su tía, su gran apoyo, quien encontró la solución. ¿Por qué no intentaba publicarlo?

Apoyo familiar

La mujer descubrió que en la web de Amazon era muy sencillo autoeditar una obra, se lo comentó a su sobrina, que no pudo sonreír más al escucharlo y, como siempre, se puso manos a la obra. Fue en verano, así que tuvo tiempo de darle vueltas (terminado llevaba casi dos años, pero, si lo iba a publicar, quería remirárselo bien y maquetarlo adaptándolo a los requisitos de la plataforma). Lo hizo, lo envió y, en pocos días, llegó a sus manos 'Directo a España'. "Ha quedado bien", opina, discreta.

Si lo buscan en la citada plataforma, está firmado por Kityesga, su nombre artístico."Va sobre experiencias que cualquier adolescente pasa al llegar a España y tener que adaptarse al país, a la escuela, las costumbres... Intento retratarlo de una manera graciosa y fácil de entender tanto para personas nacidas aquí, para que así puedan empatizar con nuestros sentimientos, como para los recién llegados, con el fin de que se sientan acompañados y vean que todo lo que les pasa es normal".

Un material muy necesario en unas aulas catalanas en la que uno de cada cuatro alumnos es de origen extranjero.