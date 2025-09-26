Padres de Alicante dejan el trabajo cada dos horas para cambiar los pañales a sus hijos en el colegio

La falta de educadoras en los colegios de la provincia después de más de dos semanas que arrancara el nuevo curso está desatando quejas de las familias y problemas en los centros educativos. Hay extremos en los que son los propios padres y madres los que tienen que acudir a cambiar los pañales a sus hijos ante la falta de medios. Está ocurriendo en el colegio Voramar de Alicante, donde acuden niños de dos años que, por su edad, todavía no controlan los esfínteres.

Los progenitores dejan a los niños a las 9 horas y a las 11 horas tienen que salir del trabajo y regresar al centro para cambiarlos. Desde la dirección del centro confían en que esta semana la plaza de la educadora de Infantil pueda cubrirse porque está previsto que la profesional firme el contrato este miércoles. La incógnita es cuando podrán recibir a la educadora de educación especial.

El caso de este colegio no es un hecho aislado. El Emilio Varela, donde el pasado curso también tuvieron que acudir al centro a cambiar pañales, también están a la espera de la sustituta de una educadora por una baja desde el 1 de septiembre. En este centro, son los maestros y otra educadora los que se ocupan de atender las necesidades de 36 niños de esta edad.

Sin embargo, este parche que ha tenido que buscar el equipo directivo tiene sus consecuencias. "Los maestros dejamos de atender a unos niños para atender otros y lo mismo ocurre con la educadora, cuya función no es solo cambiar pañales, sino apoyar en el aula al docente y más si hay escolares con necesidades especiales", indican desde la dirección.

El Enric Valor tampoco han tenido cubierta la sustitución las dos primeras semanas del curso, como tampoco está ocurriendo en el colegio San Blas donde les falta esta profesional y su baja se notificó antes del verano, por lo que con la otra media jornada que tiene el centro tienen que suplir las necesidades de todos los niños. Lo mismo pasa en el colegio Óscar Esplá, donde llevan esperando que cubran la baja desde el 27 de mayo.

Demora

La contratación de los educadores y educadoras compete a la Dirección General de Función Pública, porque se trata de personal no docente. Cada curso, la lentitud en la adjudicación de plazas genera malestar en los centros educativos porque los maestros no dan abasto para todo y menos si faltan docentes como también está ocurriendo en la provincia a estas alturas del curso, cuestión que sí que es competencia de la Conselleria de Educación. De hecho, los directores han venido reivindicando que la gestión de los educadores pase a manos de Educación para tratar de acelerar la incorporación de estos técnicos.

Justificación de Educación

Según el departamento de José Antonio Rovira, en la provincia de Alicante hay un total de 641 educadores para educación especial. Y solo quedan seis vacantes por cubrir, es decir, el 99% está adjudicado. En cuanto a Educación Infantil, en la provincia hay 149 educadores, y solo quedan por cubrir tres, según la conselleria. Es decir, el 98% está adjudicado. En ambos casos, Educación justifica que los puestos que quedan por adjudicar han salido en adjudicaciones y no se han cubierto porque se han producido renuncias.

Según la normativa autonómica, las unidades de 2 a 3 años en escuelas infantiles de segundo ciclo y en los colegios de Infantil y Primaria de titularidad de la Generalitat, serán dotadas con un docente de Educación Infantil por unidad y con un educador Educación Infantil por centro. Estas unidades tendrán una ratio máxima de 18 alumnos.

Además de cambiar pañales, los educadores se encargan de acompañar a los niños y niñas proporcionando los materiales adecuados para que estos puedan aprender; intervienen en la propuesta pedagógica, realizan un seguimiento a la evolución del alumnado, con mayor foco en aquellos que tienen necesidades educativas especiales, entre otras funciones.