Catalunya detecta 15 casos de mutilación genital femenina al año

Cuando tenía cinco años Asha Ismail sufrió mutilación genital femenina. La hicieron ir a comprar las cuchillas antes de someterla a este abuso en la casa en la que residía junto a su familia en Kenia. "Me acuerdo de la cuchilla, de como, para no escuchar mis gritos, me taparon la boca. Gritar era un signo de debilidad", explica Asha durante su participación en las jornadas sobre feminicidios y otras formas de violencia grave hacia las mujeres que se han celebrado este viernes en Barcelona.

Asha ha relatado la mutilación que sufrió y cómo después la cosieron, dejando "un agujero para mis necesidades". "Rechazaba el dolor pero no sabía que sería un daño permanente y que los problemas, como infecciones, irían creciendo a la vez que me hacía mayor", cuenta Asha quien expresa que su principal temor fue cuando se quedó embarazada.

"Quería que fuese un niño para que no pasase por lo mismo que yo y lloré cuando di a luz y era una niña. No podía respirar", explica Asha quien fundó en 2007 la asociación Save a Girl Save a Generation para acabar con la mutilación genital femenina, el sistema de dotes, el matrimonio forzado y otros abusos contra las mujeres en África y Asia. Ahora cuenta que su hija tiene 32 años y no pasó por la mutilación genital femenina, igual que sus dos nietas.

141 casos en Catalunya

En los últimos diez años los Mossos d'Esquadra han tenido conocimiento de 19 casos de mutilación genital femenina y 122 intentos. Ninguno de estos 141 casos se produjo en territorio catalán, sino en el país de origen de la víctima que no siempre es África, ya que la práctica de la ablación también se extiende por Oriente Medio, Asia e incluso en algunas zonas de Australia y Europa, en países como Georgia, la Federación de Rusia y el Reino Unido.

Los Mossos han detectado más casos de ablación en la comarca del Maresme (24), seguida de Vallès Occidental (18), Baix Llobregat (16), Gironès (13), Vallès Oriental (12) y Tarragonès (12). "Seguro que hay más casos de los que nosotros percibimos como policías", explica la sargento Andrea García, jefa de la Unidad Central de Atención y Seguimiento a las Víctimas de Mossos.

En declaraciones a EL PERIÓDICO indica que la mutilación genital femenina es la violencia contra la mujer "más invisible", ya que "es la que menos se denuncia". Remarca que está ligada a "prácticas ancestrales" y que la propia víctima no sabe cómo va a cambiar su situación personal si denuncia.

Además, recuerda que la mutilación genital femenina y matrimonios forzados "van muy de la mano", ya que es afecta "a la salud de las niñas y su libertad a escoger su sexualidad". Dependiendo del país de origen algunas familias no pueden casar a una menor "porque a lo mejor no está mutilada y al revés, las mutilan porque después las tienen que casar".

Las africanas, pioneras

Los Mossos constatan que al año descubren entre 10 y 15 casos de mutilación genital femenina o de matrimonio forzado, aunque explica que puede que sean más. "A veces nos hemos encontrado que tratamos con una niña y tiene hermanas o primas, que su familia tiene las mismas creencias y también reside en Catalunya", explica la sargento quien remarca la importancia de concienciar a las personas que mantienen esta práctica de que se trata de un delito y que pueden ir a prisión.

La sargento señala que se han encontrado con casos de víctimas que venían de países africanos y asiáticos principalmente, aunque remarca que "las mujeres africanas que han padecido ablación son las pioneras en dar a conocer que han sido víctimas. No quieren que ocurra más y por eso visibilizan esta práctica".

En este sentido, indica que la ablación se extiende en etnias que creen en que "la mutilación le da pureza a la mujer y que, por lo tanto, si una mujer no es mutilada, pues no puede ser aceptada en la comunidad o no podrá estar casada". Por eso, destaca que se justifica esta ablación "con creencias que se van distorsionando dentro de la propia comunidad" y que pueden detectarlas cuando las familias vienen aquí pero mantienen la presión de sus parientes que están en el país de origen.