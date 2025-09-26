Muere un hombre tras volcar la excavadora con la que trabajaba en Montgat

Un hombre de 46 años ha muerto este viernes por causas que se están investigando tras volcar la excavadora con la que trabajaba en Montgat (Barcelona), informan los Mossos d'Esquadra en un comunicado este viernes.

La policía catalana ha sido alertada a las 14.40 horas de la tarde porque "se había producido un accidente laboral" en esa localidad maresmense, y una patrulla se ha trasladado al lugar de los hechos acompañada de dotaciones de Bombers de la Generalitat y del Sistema d'Emergències Mèdiques.

Los Mossos han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia en Badalona y del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat "de acuerdo con los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales".