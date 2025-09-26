Cuatro de cada 10 estudiantes de posgrado en Catalunya son extranjeros

Barcelona es hoy un imán para estudiantes de todo el mundo. Su prestigio universitario, el clima mediterráneo, el tamaño manejable de la ciudad y su reputación de vida cultural vibrante la han convertido en uno de los destinos más atractivos de Europa para formarse. El 40% de los estudiantes de posgrado en las universidades catalanas son extranjeros. Sin embargo, ese magnetismo choca contra un muro que todos los estudiantes internacionales señalan desde el primer día: la dificultad de encontrar alojamiento asequible, hecho que los datos corroboran.

En Catalunya, el curso 2022-2023 registró más de 32.800 estudiantes internacionales presenciales, lo que supone el 14,4% del total de la matrícula. El porcentaje es mucho mayor en posgrados: casi cuatro de cada diez alumnos de máster o doctorado son extranjeros, una tendencia que se ha ido consolidando en la última década. Universidades públicas como la UPC, la UAB o la UPF han diversificado su alumnado con perfiles procedentes de más de 50 países, con China, Irán, Italia, Colombia, Brasil y la India a la cabeza. Por su parte, instituciones privadas como LCI o la UIC superan ya el 30% de alumnado internacional en grado y posgrado, y otras como la URL se acercan también a estos datos (27,7%).

Mientras que la internacionalización se concentra en los estudios superiores (los másteres y doctorados son la puerta de entrada más frecuente para los estudiantes extranjeros, que ya representan casi el 40% en estas etapas), en los grados el porcentaje de alumnado internacional se sitúa en torno al 8%, etapa en la que predominan el programa Erasmus y otros similares de intercambio. La UPC, por ejemplo, ha visto crecer de forma sostenida la presencia internacional en sus másteres tecnológicos, con un fuerte peso de China, Irán, India y países latinoamericanos, mientras que la UPF concentra buena parte de sus estudiantes extranjeros en Economía, Derecho y Humanidades.

El alojamiento, la gran barrera

La presión inmobiliaria es especialmente visible en las residencias universitarias. Según el último informe de Atlas Real Estate, los precios se han disparado más de un 20% en tres años, un aumento muy por encima de la inflación. Hoy vivir en una residencia cuesta de media 914 euros al mes, y en Barcelona ya supera los 1.090 euros. El origen está en el desequilibrio entre oferta y demanda. España cuenta con apenas 108.600 camas para una necesidad (la del alumnado que necesita un techo donde vivir) que supera los 655.000 estudiantes. En la capital catalana, la demanda de alojamiento ronda los 62.000 alumnos, frente a una oferta de 12.000 plazas en residencias. Y aunque el consistorio y operadores privados prevén ampliar hasta 20.000 en dos años, la cifra sigue lejos de cubrir a los más de 25.000 estudiantes internacionales que cada curso eligen la ciudad.

Las residencias, además, se han convertido en un negocio atractivo para fondos internacionales. Plataformas como Resa, MiCampus, Yugo o Livensa Living concentran miles de camas y levantan complejos modernos con gimnasio, 'coworking' o atención en inglés. “El curso pasado, los estudiantes internacionales representaban un 25% del total en nuestras residencias de Barcelona, con predominio de jóvenes de Estados Unidos, Italia, Francia, China, México y Colombia”, señalan desde Resa, uno de los principales operadores del país. Destacan que los servicios más valorados son el comedor, la limpieza y, sobre todo, la vida comunitaria, y explican que "es clave que se sientan acompañados y parte de una comunidad desde el primer día”.

Aunque las residencias ofrecen servicios útiles, lo más demandado siguen siendo los pisos compartidos con estudiantes o familias locales, por la experiencia social y el ahorro Barcelona Students

La alternativa: pisos compartidos

El resultado es que entre un 60% y un 70% de los estudiantes internacionales opta por pisos compartidos o privados, mientras que solo un 30%-40% se instala en residencias. Los primeros buscan flexibilidad y precios más ajustados, además de la socialización que ofrece compartir piso. Los segundos, seguridad y servicios integrales, algo muy valorado en programas de movilidad como el Erasmus. La elección también varía según el momento académico: los de primer año suelen decantarse por residencias para facilitar su integración, mientras que en cursos superiores se multiplican quienes buscan un piso con amigos o compañeros de facultad. “Aunque las residencias ofrecen servicios útiles, lo más demandado siguen siendo los pisos compartidos con estudiantes o familias locales, por la experiencia social y el ahorro”, apuntan desde Barcelona Students.

Integración y vida universitaria

El atractivo de la ciudad es innegable, “Barcelona es un destino donde es fácil sentirse en casa, crecer personal y profesionalmente, y vivir una experiencia inolvidable”, resumen desde Barcelona Students, entidad que acompaña a jóvenes de todo el mundo en sus primeros pasos aquí. Sin embargo, añaden, la doble barrera de la vivienda y la burocracia es el principal motivo de ansiedad al llegar. Los trámites como el NIE o la apertura de una cuenta bancaria se complican, y la búsqueda de piso se convierte en una carrera de obstáculos.

Las universidades, por su parte, destacan el impacto positivo que esta diversidad genera en la comunidad académica. “Su participación facilita lo que llamamos internacionalización en casa: aporta lenguas, culturas y perspectivas diversas que enriquecen el currículo”, explica Raúl Ramos, vicerrector de la UB. Una visión que comparte Eduardo Mirpuri, vicerrector de relaciones Internacionales de la UIC, para quien “la internacionalización es esencial en la formación integral de los estudiantes, porque les prepara para ser motores de cambio en el mundo”. Òscar Jané, vicerrector de la UAB, afirma que se trata de “una oportunidad de conocer otras culturas y, al mismo tiempo, dar a conocer la nuestra, con un retorno positivo que proyecta la universidad y el país más allá de nuestras fronteras”.

Las universidades intensifican sus programas de internacionalización, amplían grados en inglés y multiplican los convenios con centros de Europa, América y Asia

Retos

El contraste es claro: Barcelona nunca había sido tan atractiva para el talento universitario, pero ese mismo éxito dispara la competencia por la vivienda y encarece la experiencia. Los operadores de residencias y los grandes fondos la ven como un nicho de mercado rentable; los estudiantes, en cambio, como el principal obstáculo a superar. En paralelo, las universidades intensifican sus programas de internacionalización, amplían grados en inglés y multiplican los convenios con centros de Europa, América y Asia.

El reto de los próximos años, advierten los informes de Atlas Real Estate y otras entidades, no es atraer a más estudiantes –algo que la ciudad ya hace con éxito–, sino garantizar que puedan vivir aquí sin que la vivienda se convierta en un lujo inalcanzable. La internacionalización de las aulas es una oportunidad evidente para Barcelona, pero también un espejo que refleja una asignatura pendiente: equilibrar la oferta académica con una política de alojamiento capaz de acompañar ese crecimiento.