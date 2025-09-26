"Barcelona no tiene nada que envidiar a Nueva York o Sao Paulo": ¿por qué los universitarios extranjeros eligen la capital catalana?

“Barcelona no tiene nada que envidiar a Nueva York o Sao Paulo”. Lo dice Zöe, brasileña de 22 años, que antes de instalarse en la capital catalana vivió en esas dos grandes ciudades. Como ella, cada año miles de estudiantes internacionales cruzan fronteras y descubren que en Barcelona, entre el estudio y el ocio, se acaban sientiendo "como en casa". Zöe aterrizó en septiembre de 2023 sin saber castellano ni catalán y con unas clases por delante en idiomas que no entendía. Lejos de desanimarse, lo tomó como un reto, y hoy reconoce que aprenderlos le permitió integrarse mejor: "Es un esfuerzo que se valora mucho”. Lo que más le sorprendió fue descubrir una ciudad “andable y segura”, muy distinta a Nueva York, donde nunca llegó a sentirse parte. Aquí, en cambio, asegura que la ciudad “te abraza físicamente, con su ambiente cercano y cálido”.

Maria, estudiante brasileña de diseño en Barcelona / ELISENDA PONS

Esa sensación se repite en otras voces. Maria Bergamo, también brasileña, llegó con 15 años y asegura que Barcelona ya es su casa. Lo sintió la primera vez que pudo volver sola de noche en transporte público, algo imposible en São Paulo. Desde entonces, lo que más valora es la vida social constante: los planes improvisados, las fiestas de barrio y las amistades que se tejen con rapidez. “Es casi imposible venir a Barcelona y no encontrar a alguien que te ayude”, resume.

La ciudad también sedujo a Aria Ebrahimzadeh, iraní de 24 años, quien tras una etapa en Canadá, buscaba un lugar donde disfrutar de sus 20. En Barcelona encontró la mezcla perfecta entre belleza urbana, vida cultural y opciones infinitas para salir. Llegó hace 3 años y ya ha adoptado costumbres locales -desayunar algo dulce en una cafetería, comer más tarde, alargar la sobremesa-, aunque reconoce que el idioma le ha mantenido en un círculo mayoritariamente internacional. Aun así, le gusta hacer el esfuerzo de hablar en castellano porque “la gente responde con más simpatía y cercanía”.

Aria Ebrahimzadeh estudiante iraní que estudia para ser dentista. / Elisenda Pons

Ranim Ghosn, libanesa de 24 años, lo cuenta con naturalidad: “Llegué con 18 y creo que toda mi personalidad la he construido aquí”. Para ella, Barcelona ha sido una escuela de libertad y le ha permitido dar rienda suelta a su creatividad y su expresión. Ha vivido en residencias y en pisos compartidos y ha aprendido a moverse sola de noche sin miedo, algo que en su país, subraya, no podía hacer de forma segura. Aquí, afirma, se ha contagiado de la espontaneidad local: “En Líbano te arreglas para salir, reservas mesa VIP… aquí vas como quieres y si no hay sitio te sientas en la calle y no hay problema; me gusta más."

El contraste más duro para muchos no ha estado en lo social, sino en lo administrativo. Clément Claret, francés de 21 años, recuerda las dificultades para encontrar alojamiento sin hablar español y la maraña de trámites que enfrentó para poder estudiar aquí. “Los papeles son imposibles si no tienes ayuda”, lamenta. Aun así, define la experiencia como un privilegio: “Es sentirse libre en una ciudad extraordinaria”. La iraní de 23 años Kimiya Eisapour coincide en esa dualidad: sintió que la gente le daba la bienvenida, pero se topó con trabas en procesos tan básicos como abrir una cuenta bancaria. De la ciudad se lleva una forma de vivir más pausada que la de su país: "Aquí la gente sabe saborear la vida”. Con todo, asegura que Barcelona se ha vuelto su hogar. Tanto que cada vez que vuelve de un viaje al aterrizar piensa: “Por fin estoy en casa”.

A pesar de las alegrías y las buenas experiencias, todos comparten algunas dificultades: la sanidad pública resulta difícil de entender para los recién llegados, la burocracia desespera y la comida de casa se echa siempre de menos. También reconocen que Barcelona es una ciudad abierta, donde la gente se interesa por su cultura y donde uno puede encontrar su lugar. Aun así, el futuro sigue siendo incierto. Algunas, como Maria o Zöe, sueñan con quedarse; otros, como Aria o Ranim, ya miran hacia ciudades con sueldos más altos. Pero todos coinciden en que Barcelona les ha marcado: “Barcelona es libertad, espontaneidad y fiesta”, resume Ranim; “Es sol, dinamismo y emancipación”, apunta Clément. Y Kimiya concluye que “es sentirte parte de la ciudad sin darte cuenta”. Quizás no todos se quedarán a vivir, pero todos se marcharán con la certeza de que aquí encontraron algo más que estudios.