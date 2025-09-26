Catalunya tiene 72 víctimas de violencia machista en riesgo muy alto, 51 en riesgo alto y 345 en medio

Los Mossos d'Esquadra tienen actualmente bajo su protección a 72 víctimas de violencia de género con riesgo muy alto de sufrir una agresión machista; a 51 en situación de riesgo alto y a 345 en riesgo medio. En total, los Grupos de Atención a la Víctima (GAV) de la policía catalana tienen constancia de unas 18.000 personas con alguna medida judicial de protección en vigor, principalmente alejamientos de exparejas por violencia doméstica aunque también respecto a otros familiares o las que se toman en casos de agresiones sexuales. Solo el año pasado, la policía catalana recibió 17.258 denuncias por agresiones en el ámbito de la pareja, 4.103 en el ámbito familiar y 3.616 casos de violencia sexual.

Son algunos datos ofrecidos este viernes en la segunda sesión de las jornadas 'Feminicidios y otras formas de violencia grave sobre las mujeres' que se han celebrado en Barcelona, organizadas por los Mossos d'Esquadra y el Institut de Seguretat Pública de Catalunya. "Son unas cifras que hablan por sí mismas", ha remarcado el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, al cierre de las jornadas.

La sargento Andrea García ha señalado que uno de los retos de la policía está en la predicción de riesgos

Trapero ha remarcado que la violencia machista "es un problema estructural que no pararemos de perseguir hasta que dejemos de contabilizar víctimas". Ha añadido que es fundamental que las mujeres "no sean revictimizadas" cuando van a presentar una denuncia y por eso es importante que "la protección y el acompañamiento vayan de la mano" y que las víctimas estén en el centro.

"Nos queda mucho por hacer, pero no dejaremos de proteger mujeres y perseguir a los agresores, no dejaremos de destinar recursos para acabar con esta problemática", ha afirmado antes de recordar, como avanzó EL PERIÓDICO, que el próximo año se pondrá en marcha la comisaría de la mujer para que la víctima no sea la que acuda a la policía sino al revés.

Priorizar a la víctima

En una mesa redonda, la sargento Andrea García, jefa de la Unidad Central de Atención y Seguimiento a las Víctimas de Mossos, ha remarcado que el actual modelo de protección necesita una revisión para incorporar más seguridad en nuevos tipos de violencia que han aparecido como la digital o la económica. "Son violencias difíciles de detectar, por lo que es importante que las víctimas denuncien para encontrar mecanismos eficientes de ayuda", ha señalado la sargento quien ha añadido que otro de los retos que tiene la policía es en la predicción de riesgos una vez tengan toda la información que reciben sobre una víctima.

Por eso insta a gestionar esta situación para prevenir episodios de violencia así como trabajar para acabar con las reincidencias en las rupturas de órdenes de alejamiento. "Hay que evitar que las víctimas piensen que es un perjuicio denunciar y lograr que lo vean como una oportunidad", ha remarcado García.

'Latencia en la denuncia'

La inspectora Kira Estrada, jefe del Área Central de Violencias Sexuales de Mossos, ha señalado la importancia de escuchar a la víctima cuando le ha pasado "un hecho traumático", ya que sentir empatía hacia ella facilitará desarrollar la investigación. "La víctima perfecta no existe, cada persona reacciona de forma diferente a un trauma o un shock", señala la inspectora para huir del estigma de que pueden ser afectadas mujeres llorando y con sentimiento vergüenza o culpa.

También ha remarcado que los Mossos están estudiando la llamada 'latencia en la denuncia', que es el tiempo que pasa entre que se tiene conocimiento de una agresión sexual y la víctima presenta la denuncia. Estrada ha destacado que ese tiempo sirve para que la mujer se "empodere" y acuda a explicar la agresión que sufrió. Por eso, los agentes quieren acompañar a las víctimas en ese proceso y conocer exactamente la "cifra negra" de mujeres que no denuncian que se calcula que puede ser el 80% de los casos.

La inspectora Montserrat Escudé, jefe de la División de Proximidad, Atención a las Víctimas y Menores de Mossos, ha instado a abordar de forma "global" el fenómeno de la violencia machista entre fuerzas policiales, judicatura, fiscalía, servicios sociales y entidades. Ha remarcado la importancia de que las víctimas se encuentren con profesionales que expliquen su trabajo, que las informen, las ayuden, las acompañen, que las hagan estar en espacios adecuados y que las ayuden a volver a tener confianza en ellas y en las instituciones.

Por eso Escudé pidió a todos los agentes de Mossos, sea cual sea su rango, "que no pierdan nunca la mirada humana" que les reclaman las víctimas de agresiones machistas y que puede ser algo tan simple como "presentarse" antes de dirigirse a ellas.

Más operativos de explotación sexual

El subinspector Luis Moreno, jefe de la Unidad Central de Tráfico de Seres Humanos de Mossos, ha remarcado que se han intensificado en los últimos años las operaciones para liberar a víctimas obligadas a prostituirse por grupos mafiosos mediante engaños o violencia. Ha señalado que tras liberar a una mujer la ponen en contacto con entidades o organizaciones de apoyo a la víctima de trata para que puedan empezar con la recuperación y que esperan el momento oportuno para que declaren, ya que la "mayoría se sienten delincuentes" al estar en España en situación irregular.

Además, ha asegurado que estas mujeres reciben amenazas, junto a sus familias, y tienen deudas que no pueden pagar. "Son personas vulnerables por qué han nacido en un lugar determinado del mundo. Mientras exista el primer y el tercer mundo habrá casos de explotación", señala Moreno. Los Mossos se encuentran con muchos casos de explotación sexual pese a que "con el tiempo hemos conseguido que la sociedad interiorice que la prostitución es mala", señala Moreno quien alerta que "estamos retrocediendo con el uso que hacen los jóvenes de las nuevas tecnologías".