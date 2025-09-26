Tribunales
La Audiencia de Barcelona condena a 33 años de prisión a la aspirante a mossa por matar a su novio en Ripollet
La acusada, Montserrat Nin, deberá pagar una indemnización de 450.000 euros a la familia de la víctima
Una aspirante a mossa será juzgada por maltratar y matar a su pareja en Ripollet
La falsa opositora a agente de Mossos d’Esquadra, Montserrat Nin, acusada de matar a su novio, Aleix Á., en Ripollet (Vallès Occidental) en abril de 2023 ha sido condenada por la Audiencia de Barcelona a 33 años y medio de prisión y a indemnizar a la familia del fallecido con casi 450.000 euros. Se le imputa los delitos de asesinato, maltrato habitual, lesiones y amenazas. La sentencia recoge el veredicto del jurado popular que la declaró culpable.
Entre 2021 y abril de 2023, Montserrat y Aleix mantuvieron una relación sentimental, en el transcurso de la cual ella desarrolló sobre él "una conducta constante de dominación y humillación, sometiéndole a situaciones vejatorias", según la fiscalía. Como consecuencia de "ese permanente control y humillación" de Montserrat., su pareja padeció un "progresivo y grave deterioro", tanto de su propia salud como en las relaciones personales que hasta ese momento mantenía con familiares y allegados. Días previos al crimen, el 18 de febrero de ese 2023, la imputada agredió al hombre golpeándole en el oído izquierdo, causándole lesiones y una hemorragia.
Apuñalamiento
A las 20 horas del 7 de abril de 2023, la mujer agredió a su pareja "movida por la intención de acabar con su vida o al menos conociendo las altas probabilidades de hacerlo", mientras se encontraban ambos en el domicilio común en Ripollet, asestándole una puñalada mortal en el pecho, según la acusación.
Montserrat admitió en el transcurso del juicio una relación «que no era normal» y elaboró un relato lleno de agresiones, consumo de alcohol y drogas, intercambio de parejas y sesiones de bondage para tratar de justificar las graves heridas que él tenía y que aparecen en los informes a los que hizo referencia la Fiscalía ante el jurado popular.
