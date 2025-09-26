Ancor Serrano, anestesiólogo: "La IA nos permite dedicar a cada paciente el tiempo que necesita"

El sistema sanitario público, y sus profesionales, viven en una presión constante para ofrecer a los pacientes la asistencia adecuada a pesar de muchas veces no tener los recursos y el tiempo necesario para ello. Ante ello, el anestesiólogo Ancor Serrano está desarrollando desde el Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) una herramienta para aplicar la inteligencia artificial a la evaluación preoperatoria, con el fin de ganar en eficacia, tranquilidad y personalización antes de una cirugía. Un proyecto que ha recibido el apoyo del programa CaixaImpulse de Innovación 2025 de la Fundación La Caixa, con una financiación que roza los 150.000 euros.

-¿Cuál suele ser el proceso que vive el paciente los días antes de una operación?

-El periodo preoperatorio genera muchas llamadas, visitas y pruebas en un corto espacio de tiempo, lo que a veces puede generar cierto estrés al paciente. Para el equipo médico, el proceso a nivel individual no es complicado, pero se vuelve complejo si sumas todas las operaciones, que requieren muchas gestiones y coordinación. Aparte, puede pasar que los pacientes no lleguen al quirófano con la preparación adecuada, y se tengan cancelar cirugías a última hora. Según un estudio, el promedio de cancelaciones en del 1,8%, lo que acaba representando hasta 16.000 operaciones perdidas al año en toda Catalunya.

-¿Qué puede aportar la IA para mejorar la eficacia del proceso?

-Hemos diseñado una herramienta con inteligencia artificial, llamada AIINANE, que hace que el proceso preoperatorio sea más simple y accesible desde casa, con el móvil. La aplicación registra los datos del paciente, los compara con la historia clínica electrónica, medicación, analíticas y antecedentes, y da una valoración global del riesgo quirúrgico. Esto facilita al equipo médico la decisión de si es necesaria una visita presencial o con una llamada es suficiente.

-¿Permite entonces evitar visitas y pruebas innecesarias?

-La cuestión es que no podíamos saber si eran o no necesarias hasta la visita presencial, así que se pedían pruebas a todos los pacientes por precaución. Eso suponía, por ejemplo, hacer radiografías de tórax que no siempre eran necesarias y que consumían recursos y tiempo. Con nuestra herramienta ya sabemos qué pacientes necesitan realmente esas pruebas y cuáles no, evitando repetirlas si ya las tienen. Con esta herramienta podremos ajustar mejor la necesidad de visitas presenciales.

-Lo que permitirá aliviar también la carga de trabajo del personal sanitario.

-En vez de dedicar a una larga lista de pacientes 15 minutos y estresar a todo el personal sanitario, así como al propio sistema, podremos saber a quién se le debe dedicar una hora y a quién 5 minutos. Es decir, podemos dar a cada paciente el tiempo que realmente necesita. Asimismo, podemos automatizar procesos muy repetitivos y tediosos para el personal administrativo, permitiendo que se concentren a tareas de mayor valor. Y el objetivo es conseguir reducir las cancelaciones por debajo del 0,9%.

-¿En qué estado se encuentra el desarrollo de la aplicación?

-Llevamos ya cuatro años trabajando en ello. La herramienta está en fase de despliegue en el Hospital de Bellvitge, después de varias pruebas piloto y ajustes. Hemos hecho pruebas con pacientes, empezando por la cirugía de mama, hemos corregido errores y mejorado progresivamente. Ahora se desplegará de forma controlada y ampliará a otras cirugías.

-¿Cuál es el siguiente paso?

-La idea es que llegue a todos los hospitales de Catalunya, especialmente a los que tienen menos recursos humanos y que tienen un sistema más estresado, como los de fuera del área metropolitana. Esta herramienta puede ayudar a optimizar recursos y aliviar cargas. En todo caso, la inteligencia artificial en medicina requiere mucha precaución: hay regulaciones, derechos de los pacientes y, sobre todo, requisitos seguridad. No se puede aplicar de manera frívola, pero es un campo con mucho futuro y creo que cada vez le voy a dedicar más tiempo.