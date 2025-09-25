La protección del águila perdicera condiciona macroproyectos industriales y energéticos en Catalunya

Hace pocas semanas, se reanudó el proyecto del Agroparc promovido por la empresa Ametller Origen, después de que estuviera paralizado unos meses. Un juzgado exigía medidas que garantizaran la preservación de una pareja de águilas perdiceras que se alimenta cerca de la zona afectada.

Esta situación no es un caso aislado. En Montroig del Camp, por ejemplo, sectores ecologistas opuestos a la fábrica de componentes de baterías que se pretende construir en la zona ya han esgrimido la pérdida de hábitat para esta especie y uno de los documentos del ayuntamiento para avalar los planes de la compañía Lotte estudia al detalle las posibles afectaciones.

De hecho, en estos momentos, decenas de parques de energías renovables, líneas eléctricas y nuevos polígonos están pendientes de saber si pueden continuar o no con sus proyectos por la presencia de esta ave menazada. Cuando redactan la documentación que debe servir para recibir la luz verde ambiental, deben acreditar de forma pormenorizada que no ponen en riesgo la supervivencia del águila perdicera.

Ave mediterránea

¿Pero por qué esta especie está tan amenazada y por qué sus nidos han frenado tantos proyectos? El águila perdicera (Aquila fasciata) es una de las aves rapaces más amenazadas de España. Su categoría es de "vulnerable" y se concentra en las zonas de paisaje mediterráneo. En Catalunya, pese a que en los últimos años ha mejorado ligeramente, tan solo quedan unas 80 parejas.

Un águila perdicera, tras capturar a una paloma. / Generalitat de Catalunya

Principalmente, a diferencia de otras especies, se concentra en la provincia de Tarragona y en la mitad sur de la de Barcelona, dos territorios que en los que a menudo se ha planteado construir nuevas infraestructuras. "En los lugares más fríos, raramente se reproduce", afirma Jorge Orueta, responsable de conservación de especies de la entidad SEO Birdlife, en conversación con este diario.

Orueta subraya que su protección está blindada por la legislación europea, estatal y autonómica: "Cualquier proyecto que pueda alterar sus áreas de nidificación o de campeo debe superar una evaluación ambiental estricta". En la práctica, esto ha convertido en un factor decisivo a la hora de paralizar algunos proyectos en Catalunya.

"La perdicera suele anidar en acantilados, aunque en Portugal se han visto nidos en árboles", detalla el especialista. Caza en áreas abiertas de matorrales o arbustos, en las que se alimenta de conejos, pero sobre todo de otras aves como perdices, palomas o córvidos.

Presencia humana

A menduo, las molestias provocadas por la actividad humana ponen en jaque su cría: "Son un problema importante, que sumado a las electrocuciones, los disparos de cazadoes y la pérdida de hábitat diezman a esta especie". En el macizo del Garraf, la mayoría de los intentos de reproducción de este año han fracasado.

Para Orueta, es imprescindible cumplir la ley y garantizar que ningún proyecto pone en riesgo al águila perdicera. "Nadie discute si se puede cruzar un semáforo en rojo o si se puede destruir patrimonio arqueológico para instalar aerogeneradores", reflexiona. "Con nuestro patrimonio natural tendría que suceder lo mismo", añade.

Por su parte, promotores de renovables consultados por este diaro se quejan de la "inseguridad jurídica" y reclaman que los informes ambientales tengan en cuenta medidas para favorecer la perdicera pero "sin impedir el desarrollo". "No puede pesar más un ave que la creación de empleo o la transición ecológica", sugiere uno de ellos. Además, afirman que en muchas ocasiones, se ha demostrado científicamente que este pájaro puede ser compatible con plantas fotovoltaicas. Por tanto, según su punto de vista, un parque renovable no pone en peligro a este animal.

Pero desde SEO Birdlife insisten en que no es el águila quien bloquea proyectos, sino la falta de planificación: "Si se hubiera ordenado el territorio pensando en la biodiversidad desde el inicio, muchos de estos conflictos no existirían". La organización defiende que la conservación de la perdicera implica salvaguardar un ecosistema mediterráneo cada vez más degradado, donde también sobreviven otras especies vulnerables.

Planes de recuperación

En realidad, la Generalitat ha impulsado algunos proyectos que fomentan la recuperación del águila perdicera. También se ha impedido el paso en algunas vías de escalada para evitar causar molestias cerca de nidos. "Un gobierno no puede invertir en planes de recuperación y a la vez obviar su presencia a la hora de avalar proyectos", considera Orueta.

Un ejemplar de águila perdicera, en Catalunya. / Generalitat de Catalunya

Según su punto de vista, el hecho de que la perdicera se haya convertido en una especie de árbitro territorial, capaz de condicionar planes urbanísticos o empresariales, es tan solo un ejemplo más de la importancia de proteger los ecosistemas, ante la preocupante crisis de biodiversidad y el declive de muchas especies mediterráneas.