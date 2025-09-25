Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primera plana de la edición impresa

La portada de EL PERIÓDICO del 26 de septiembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 26 de septiembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 26 de septiembre de 2025 / R

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 26 de septiembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 26 de septiembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 26 de septiembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 26 de septiembre de 2025

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
  2. Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
  3. De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
  4. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  5. Hallado un cadáver en el río Bitlles, donde los Bombers buscaban a dos desaparecidos
  6. Los expertos defienden el periodo de adaptación en infantil: 'No aplicarlo tiene consecuencias en el aprendizaje
  7. El difícil salto de primaria al instituto a los 12 años: primero de la ESO, el curso que registra más repetidores
  8. El milagro del pueblo de Palencia que gana 62 vecinos en un año y busca pobladores catalanes: 'Dicen que allí no llegan a fin de mes

La portada de EL PERIÓDICO del 26 de septiembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 26 de septiembre de 2025

La Generalitat abrirá el lunes una nueva convocatoria de Bombers Voluntaris

La Generalitat abrirá el lunes una nueva convocatoria de Bombers Voluntaris

El satélite NISAR de NASA e India envía las primeras imágenes de la superficie terrestre

El satélite NISAR de NASA e India envía las primeras imágenes de la superficie terrestre

Sorteo Bonoloto del jueves 25 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del jueves 25 de septiembre de 2025

Mario Alonso Puig, sobre la importancia de controlar el miedo: "Podemos vivir con mayor confianza"

Mario Alonso Puig, sobre la importancia de controlar el miedo: "Podemos vivir con mayor confianza"

Esto es lo que significa no teñirse las canas según la psicología

Esto es lo que significa no teñirse las canas según la psicología

Muere un motorista en un accidente en la C-58 en Montcada i Reixac

Muere un motorista en un accidente en la C-58 en Montcada i Reixac

Uno de cada tres agresores machistas rompe entre dos y cinco veces las órdenes de alejamiento

Uno de cada tres agresores machistas rompe entre dos y cinco veces las órdenes de alejamiento