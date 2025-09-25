Rafael Serrano, abogado, explica cómo funciona el nuevo sistema de entradas y salidas en España: si te quedas más de 90 días, "puede tener consecuencias..."

El próximo 12 de octubre entra en vigor un nuevo reglamento de control de entradas y salidas en la Unión Europea. Este cambio afecta de manera directa a los turistas de otros países que llegan como visitantes sin necesidad de un visado.

El abogado especializado en extranjería Rafael Serrano ha compartido en TikTok cuáles son los problemas de pasar más tiempo del permitido -90 días- y qué sanciones pueden aplicarse. "Puede tener consecuencias importantes", asegura el experto.

"Límite de 90 días"

Según recuerda Serrano, "el reglamento establece que los nacionales de terceros países solo pueden estar 90 días como turistas dentro de un periodo de seis meses sin visado". Por tanto, si se supera ese plazo, el viajero se convertirá automáticamente en una persona en situación irregular, lo que se considera una infracción grave dentro de la Ley de Extranjería.

Ante esta circunstancia, las autoridades valorarán cada caso de forma individual. Sin embargo, las consecuencias están a la orden del día: "Normalmente, se aplica una multa, pero en algunos casos puede llegar a ser expulsión. Todo depende de cada situación y se aplica el principio de proporcionalidad, es decir, se estudia caso a caso", destaca el letrado.

Además, las sanciones económicas más habituales podrían ser de entre 501 y 10.000 euros. Para decidir cuánto deberán pagar, se tendrán en cuenta diferentes factores: el tiempo excedido, los antecedentes penales o policiales, la cooperación con los agentes o la situación familiar.

La expulsión, en casos extremos

Pese a que el escenario más común es la sanción económica, también existe la posibilidad de expulsión: "Y la expulsión se da cuando hay circunstancias agravantes: reincidencias, delitos, no colaborar con la policía o un riesgo para el orden público. En este caso, te darían una orden de salida y una prohibición de entrar en España de entre 3 y 10 años".

Dicho de otra manera: el nuevo reglamento clasifica las sanciones en tres niveles: leves, de "50 a 500 euros"; graves, de "501 a 10.000 euros"; y muy graves, que pueden alcanzar hasta los "100.000 euros".

Estancia irregular y trámites de arraigo

El abogado señala que superar el límite de estancia no suele implicar una deportación inmediata: "Solo deportan fundamentalmente a la gente que ha cometido delitos, a los que tienen antecedentes policiales o a los que tienen antecedentes penales".

Según Serrano, lo más común es que esa situación se resuelva más adelante durante los trámites de regularización. "Lo más normal es que se tramite a través de los arraigos. Si tienes alguna orden de expulsión, te compensarán, te convalidarán, te cambiarán esa orden de expulsión por una multa de 501 euros y continuará tu expediente en principio, como está sucediendo actualmente", detalla el abogado.

Una advertencia clave

El letrado, por último, lanza un mensaje de advertencia: "Si conoces a alguien que va a venir a España después del 12 de octubre, comparte este vídeo, porque es una información muy importante".