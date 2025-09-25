Accidente de tráfico
Muere un motorista en un accidente en la C-58 en Montcada i Reixac
Uno de cada cinco fallecidos en un accidente de tráfico es un peatón
Con esta víctima, son 109 personas las que han perdido la vida en las carreteras catalanas durante este año, 34 de las cuales motoristas
Un motorista ha perdido la vida este jueves por la tarde en la C-58 a la altura de Montcada i Reixac (Vallès Occidental, Barcelona) donde, por causas que se están investigando, ha tenido un accidente con un turismo implicado y ha acabado muriendo tras el siniestro.
Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 18:02 y se han dirigido al lugar 4 patrullas de la policía catalana con 2 dotaciones de Bombers de la Generalitat y 5 unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Asimismo, la vía ha permanecido cortada parcialmente en sentido Barcelona hasta las 19:52 horas.
Con esta víctima, ya son 109 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este año, 34 de las cuales han sido motoristas, según datos provisionales del Servei Català de Trànsit (SCT).
El SCT recuerda que el SIAVT (Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico) se encuentra a disposición de los familiares y afectados por siniestros de tráfico los 365 días del año para ofrecerles un servicio de orientación e información sobre los trámites después del siniestro, conocer los recursos existentes, recibir información sobre los derechos que les reconoce la legislación vigente y el apoyo psicológico ante un siniestro de tráfico. Se puede contactar mediante el teléfono gratuito 900 100 268 y a través del web victimestransit.gencat.cat.
