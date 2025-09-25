Muere un motorista en un accidente en la C-58 en Montcada i Reixac

Un motorista ha perdido la vida este jueves por la tarde en la C-58 a la altura de Montcada i Reixac (Vallès Occidental, Barcelona) donde, por causas que se están investigando, ha tenido un accidente con un turismo implicado y ha acabado muriendo tras el siniestro.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 18:02 y se han dirigido al lugar 4 patrullas de la policía catalana con 2 dotaciones de Bombers de la Generalitat y 5 unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Asimismo, la vía ha permanecido cortada parcialmente en sentido Barcelona hasta las 19:52 horas.

Con esta víctima, ya son 109 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este año, 34 de las cuales han sido motoristas, según datos provisionales del Servei Català de Trànsit (SCT).