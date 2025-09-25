Los Mossos revisaron 127 pulseras contra maltratadores: "No quedó ninguna víctima desprotegida"

Los Mossos d'Esquadra incrementaron la vigilancia sobre las víctimas de violencia de género que usan pulseras antimaltrato al conocer las incidencias que provocó la migración del servicio y que se tradujo en que durante meses no se pudieron registrar los movimientos de los agresores a los que acceden los juzgados. Según la policía catalana, en Catalunya no se registró ningún error de este tipo.

"Cuando hubo este apagón se nos informó y entonces nosotros aumentamos la protección a estas víctimas cuyos agresores tenían estos sistemas de control. En todo momento fuimos informados de su situación. No quedó ninguna víctima desprotegida", señala la sargento Andrea García, jefa de la Unidad Central de Atención y Seguimiento a las Víctimas de Mossos. Según los últimos datos, en Catalunya hay activadas "127 medidas de control telemático para agresores". Estas medidas incluyen pulseras y brazaletes de control.

"Desde nuestra experiencia, las incidencias en las medidas de control telemático han estado más relacionadas con las reparaciones u otras circunstancias que en su momento ya se pusieron en conocimiento de la Delegación del Gobierno en Catalunya y no han afectado a la protección de las víctimas", señala la sargento, quien añade que estas medidas telemáticas son "una herramienta efectiva para un mejor control del agresor".

Desde Mossos expresan su preocupación ante el hecho de que el apagón de datos haya provocado una disminución de la confianza de las víctimas en este sistema de protección. "Se trata de una medida de control para el agresor que facilita más seguridad y protección a la víctima y que avisa inmediatamente a los cuerpos policiales. Es una respuesta fácil y eficiente", indica la sargento: "Nos preocupa que las víctimas puedan desconfiar de esta herramienta porque, al final, está diseñada para su protección. Nosotros debemos transmitirles confianza en el seguimiento que les hacemos".

Más recursos

La sargento también remarca que las denuncias de violencia machista han aumentado en Catalunya, por lo que se necesitan más recursos policiales para hacer el seguimiento y protección de las víctimas. Además, añade que el modelo de protección de los Mossos es "transversal", por lo que hacen partícipes de la protección a diversas unidades del cuerpo.

Principalmente se dedica a ello la unidad especializada en atención a las víctimas, la cual se encarga del asesoramiento tras la denuncia y diseña planes de seguridad personalizados. A partir de ahí intervienen otras divisiones y áreas del cuerpo, como las patrullas de seguridad ciudadana o de intervención, que también reciben formación en la protección de estas mujeres.

"De alguna manera, hemos buscado aliados dentro de los Mossos para que se puedan sumar a este seguimiento y protección", indica la sargento, quien recuerda que no todas las víctimas tienen "el mismo plan personalizado". "Hay mujeres que a lo mejor necesitan un contacto diario, pero otras que nos piden hacerlo cada tres meses porque están en un proceso de recuperación con otros elementos de protección como puede ser el apoyo de un servicio especializado o psicólogos", señala Garcia y añade que existe "coordinación" para que la víctima se sienta acompañada en todo momento.