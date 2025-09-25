Uno de cada tres agresores machistas han roto entre dos y cinco veces las órdenes de alejamiento

Las denuncias por violencia grave contra las mujeres han aumentado de forma muy significativa en Catalunya en la última década y únicamente se conoce la punta del iceberg de los casos reales. Entre el 70% y el 80% de las mujeres que se reconocen víctimas no han denunciado a su agresor. Se trata de una "cifra oculta" que todavía está muy presente en nuestra sociedad, según ha explicado la comisaria Marta Fernández, responsable de la comisaría Superior de Seguridad Ciudadana de los Mossos d’Esquadra.

Las cifras se han hecho públicas en las jornadas 'Feminicidios y otras formas de violencia grave sobre las mujeres' que han arrancado este jueves en Barcelona e inauguradas por la consellera de Interior, Núria Parlon. Fernández también ha apuntado a que las mujeres ahora se sienten más seguras para denunciar, ya que existen muchos más recursos y medios en la administración y más concienciación social, pero también ha admitido que la violencia oculta sigue ahí y que hay un número muy importante de mujeres que no denuncian.

En todo caso, entre 2012 y 2024, las denuncias por violencia en el ámbito de la pareja han aumentado un 28,6%, en el familiar lo han hecho un 54,3% y las relativas a la violencia sexual han escalado hasta un 737%.

Sobre las causas de este crecimiento, Fernández señala que en la última década se han producido numerosos cambios normativos que amplían el "concepto de violencia sexual", a la vez que se han realizado campañas preventivas y de sensibilización y se han destinado más recursos de atención que han favorecido la detección y la denuncia.

Reincidencia en romper alejamiento

En este ámbito, los delitos más denunciados en los últimos 12 años son los relativos a la violencia psicológica (41%), física (40%) y el incumplimiento de medidas judiciales (12,3%). En este sentido, los delitos por quebrantamiento de condenas o medidas como el alejamiento han aumentado un 82%. En este sentido, la comisaria ha destacado que cada vez existe más reincidencia en los agresores con órdenes de alejamiento sobre las víctimas, lo que "impacta en su proceso de recuperación". En estos casos, un 34% de los agresores han roto órdenes de alejamiento o la prohibición de comunicarse entre dos y cinco veces. Un 4,4% de elos hechos son más de seis veces.

En este sentido, la comisaría ha emplazado a hacer una reflexión dado que "el sistema actual de órdenes de alejamiento no hace desistir a los autores", por lo que ha planteado otras medidas, como realizar antes los juicios contra estos acusados. También ha aumentado un 28,2% el delito de impago de pensiones. "Se trata de violencia vicaria, la forma más cruel de violencia machista", ha asegurado la comisaria.

Los Mossos también han constatado que uno de los delitos que más ha aumentado, un 762%, es la difusión no consentida de fotos, vídeos e imágenes íntimas de las víctimas. También en los cinco últimos años se han incrementado un 272% los delitos de acoso, principalmente por internet y las redes sociales.

221 feminicidios

Entre 2008 y 2025 se han registrado en Catalunya 221 víctimas mortales de violencia machista, de las que 179 fueron en el ámbito de la pareja o expareja (168 mujeres y 11 hijos de los que 9 eran menores de edad). En el 27% de los casos existían denuncias anteriores, un 9% de los casos, las mujeres tenían activas medidas de protección, en el 67% de los casos las mujeres convivían con el asesino y el 65% de los casos las fallecidas dejaron hijos. En concreto 54 huérfanos. La media de edad de las mujeres asesinadas es de 42 años.

La edad media de las 42 mujeres fallecidas en el ámbito familiar tenían una media de edad de 55 años. En el 76% se trata de hijos que matan a madres, habitualmente por una enfermedad o un trastorno mental y también cuatro casos de hermano que mata a hermana.

Suben los discursos machistas

La comisaría Marta Fernández ha alertado que en los últimos años han aumentado "los discursos de odio que banalizan la violencia" contra las mujeres por lo que "el problema no se erradica, sino que se readapta en nuevas formas". Además, indica que las nuevas generaciones "no son suficientemente conscientes" de que esta violencia nace de la desigualdad y "defienden posturas indefendibles" como demuestran los comentarios por redes sociales e internet.

En este sentido ha recordado que cada día hay muchos hechos que no se denuncian como comentarios, acoso, violencia digital o discriminación encubierta y que numerosos estudios demuestran que la situación actual es compleja.

Por ejemplo, ha citado que la encuesta de violencias machistas de Catalunya de 2021 realizada por el Departament d'Interior indicaba que 8 de cada 10 mujeres manifestaban que habían sufrido algún tipo de violencia machista y que el 18.4% de las parejas o exparejas les habían causado agresiones físicas y en un 14% de los casos las habían obligado a mantener relaciones sexuales no consentidas.

Fuera del ámbito pareja, la encuesta remarcaba que más de la mitad de las mujeres entre 16 y 29 años manifestaban ser víctimas de violencia sexual o psicológica, seis de cada 10 habían sufrido violencia digital, un 10% violencia física y un 5% un intento de violación. El 33,6% de las menores de 15 años afirmaban haber sufrido como mínimo una situación de violencia machista.