La universidad ya no es solo para veinteañeros: las microcredenciales se abren paso para reciclar a profesionales

Las universidades ya no son lugares exclusivos para jóvenes que aspiran a graduarse en cuatro años o estudiar un máster de uno o dos. Con la FP superior (ciclos de dos años) pisándole los talones -de todas las personas que acceden por primera vez a la educación superior, las facultades acaparan el 61% y la FP, el 39%- las facultades se han lanzado al mercado de la formación corta y especializada para atraer a nuevos alumnos más veteranos, profesionales a partir de 25 años que quieren reciclarse y sumergirse en la formación continua. Potenciadas por la actual ley del sistema universitario y financiadas con 50 millones de euros de fondos europeos, las microcredenciales son una de estas fórmulas. Sin embargo, siguen siendo las grandes desconocidas para el público general.

"Las facultades están incorporando microcredenciales y cada vez más empresas son conscientes de su existencia, pero todavía hay mucha gente que no sabe en qué consisten" — Paula Pedro Aznar, investigadora de la UOC

Se trata de una formación corta y flexible a partir de los seis o siete créditos, lo que equivale más o menos a una asignatura universitaria. Una reciente encuesta de la UOC revela que 8 de cada 10 empleados desconoce qué son las microcredenciales. “Las facultades las están incorporando y cada vez más empresas son conscientes de su existencia, pero todavía hay mucha gente que no sabe en qué consisten”, subraya Paula Pedro Aznar, investigadora de la Unidad de Prospección y Análisis Laboral (UPAL) de la UOC.

Enriquecer habilidades

Casi la mitad de las personas empleadas (46%) buscan “enriquecer sus habilidades” para hacer mejor su trabajo. Su demanda principal es una formación flexible, en modalidad no presencial o híbrida y de corta duración. Así lo revela la 'Encuesta de necesidades de formación continua', realizada por la UOC a 1.787 trabajadores y trabajadoras de entre 25 y 65 años. “Hoy no vale con terminar el ciclo de FP o el grado universitario y no volver a reciclarse. La formación continua es una exigencia, sobre todo para adaptarse a los cambios en todos los niveles profesionales que supone la transición digital y la ecológica”, explica la investigadora.

“Hoy no vale con terminar el ciclo de FP o el grado universitario y no volver a reciclarse. La formación continua es una exigencia"

Según la opinión de los encuestados, los principales beneficios que aportan estas formaciones cortas y especializadas son las posibilidades de reciclaje y la actualización profesional, la flexibilidad frente a cursos de mayor duración y contenidos actualizados y conectados con la realidad. Por contra, los aspectos negativos que destacan son la sobrecualificación, el escaso reconocimiento y las pocas opciones de convalidación.

Las microcredenciales -que son, en realidad, una iniciativa europea- consisten en formación reglada, así que cursarlas y aprobarlas comporta una acreditación oficial. El objetivo de los campus es que tengan tirón entre la población adulta y empleada y se convierta en una especie de formación modular. Es decir, que el estudiante curse varias y, con todas ellas, pueda conseguir un título que dé un paso más allá que una simple microcredencial.

Acuerdo CaixaBank Tech y UPC

Las microcredenciales tienen por objetivo responder a las nuevas demandas del mercado laboral y la captación de talento. De ahí, por ejemplo, el acuerdo entre CaixaBank Tech y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) para lanzar este curso tres nuevas microcredenciales en tecnología aplicada al sector financiero. El curso pasado, la facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon Unibertsitatea (Euskadi) se inició con este tipo de formación con dos titulaciones homologadas sobre la gestión del malestar emocional y la integración de la Inteligencia Artificial en la educación.

La investigadora de la UOC resalta que las microcredenciales también abarcan las llamadas competencias blandas. Es decir, las habilidades humanas imprescindibles para mejorar la empleabilidad. Por ejemplo, hablar en público, trabajar en equipo y adaptarse a los cambios. Precisamente, el 'Informe d’Ocupadors 2024-2026', de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), revela que las limitaciones en competencias genéricas, como la resolución de problemas, la planificación, la organización y la capacidad de aprender de manera autónoma, están entre los principales obstáculos de las empresas para encontrar perfiles laborales atractivos entre los titulados superiores.

MOOC

Además de las microcredenciales, los MOOC ('Massive online open courses', cursos online gratuitos) son, según el estudio de la UOC, otra de las opciones formativas de corta duración y flexibles que demandan los profesionales que quieren reciclarse. La investigadora de la UOC explica que, al contrario de lo que sucede con las microcredenciales, los MOOC no son de pago lo cual implica que pueden llegar a mucha más gente. Los imparten no solo las universidades sino también las administraciones públicas y su duración es más corta (puede rondar las 25 o 50 o 60 horas). La parte negativa es que no son formación reglada y, por lo tanto, su acreditación no es formal, como sí ocurre con las microcredenciales.