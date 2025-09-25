Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Universidad

El Govern financia 54 proyectos de fomento del bienestar en investigación y universidades

La consellera Montserrat defiende que la iniciativa servirá para "poner el foco en la dimensión social de la actividad científica"

Campus de la UAB

Campus de la UAB / Zowy Voeten

O. P.

Madrid
El Departament de Recerca i Universitats ha resuelto dos convocatorias de ayudas, con una dotación conjunta de casi un millón de euros, para financiar 54 proyectos de fomento del bienestar emocional y la salud mental en la investigación y las universidades.

Las dos iniciativas, que tendrán una duración de 18 meses, están coordinadas desde la Direcció General de Transferència i Societat del Coneixement y gestionadas por la Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur). La consellera Núria Montserrat ha defendido que con la resolución de estas convocatorias se está "poniendo el foco en la dimensión social de la actividad científica". Asegura que con estas ayudas se hace "explícito el apoyo del Govern a líneas estratégicas de consenso como la Agenda 2030 y el cuidado de la salud mental de los profesionales del sistema de conocimiento".

La convocatoria 'Benestar' está centrada en dar apoyo a proyectos de prevención, sensibilización y promoción en este ámbito, y destinará 493.041 euros. 'Impacte' destinará 599.522 euros para incentivar el impacto social del conocimiento de las universidades y los centros de investigación en el "abordaje y mejora de los retos globales".

