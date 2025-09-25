Universidad
El Govern financia 54 proyectos de fomento del bienestar en investigación y universidades
La consellera Montserrat defiende que la iniciativa servirá para "poner el foco en la dimensión social de la actividad científica"
O. P.
El Departament de Recerca i Universitats ha resuelto dos convocatorias de ayudas, con una dotación conjunta de casi un millón de euros, para financiar 54 proyectos de fomento del bienestar emocional y la salud mental en la investigación y las universidades.
Las dos iniciativas, que tendrán una duración de 18 meses, están coordinadas desde la Direcció General de Transferència i Societat del Coneixement y gestionadas por la Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur). La consellera Núria Montserrat ha defendido que con la resolución de estas convocatorias se está "poniendo el foco en la dimensión social de la actividad científica". Asegura que con estas ayudas se hace "explícito el apoyo del Govern a líneas estratégicas de consenso como la Agenda 2030 y el cuidado de la salud mental de los profesionales del sistema de conocimiento".
La convocatoria 'Benestar' está centrada en dar apoyo a proyectos de prevención, sensibilización y promoción en este ámbito, y destinará 493.041 euros. 'Impacte' destinará 599.522 euros para incentivar el impacto social del conocimiento de las universidades y los centros de investigación en el "abordaje y mejora de los retos globales".
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Hallado un cadáver en el río Bitlles, donde los Bombers buscaban a dos desaparecidos
- El difícil salto de primaria al instituto a los 12 años: primero de la ESO, el curso que registra más repetidores
- Catalunya se adentra en un otoño más cálido de lo normal y con gran incertidumbre sobre las lluvias
- Estado de los embalses hoy, 23 de septiembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos