La Generalitat abrirá el lunes una nueva convocatoria de Bombers Voluntaris

El Govern de la Generalitat abrirá el lunes 29 de septiembre una nueva convocatoria de acceso al cuerpo de Bombers Voluntaris, ha informado el cuerpo en un comunicado este jueves.

La directora general de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, Tamara Garcia, y el inspector jefe de Bombers, David Borrell, han trasladado los detalles de la convocatoria en un encuentro ordinario del Consell de Bombers Voluntaris, tras la derogación del anterior reglamento y la modificación normativa con el nuevo decreto que regula la actividad de los bomberos voluntarios.

También han explicado cómo funcionará la acreditación parcial en la Secció Activa del cuerpo, que habilitará a hacer asistencias técnicas durante fenómenos meteorológicos adversos, a participar en la extinción de incendios de vegetación y forestales; así como el curso de acreditación total, que permitirá a los voluntarios desempeñar todas las funciones de la Secció Activa.

La nueva normativa contempla modificaciones en las compensaciones de los bomberos voluntarios, como, por ejemplo, que las compensaciones por incapacidad permanente o absoluta están exentas de tributación.

Además, en la reunión han abordado aspectos relacionados con la flota de vehículos y el material de los parques de bomberos voluntarios.