Violencia machista
La Fiscalía abre la puerta a tipificar como delito específico la violencia vicaria
La fiscal del Supremo Teresa Peramato insta a suspender el contacto de los hijos con su padre cuando hay indicadores de riesgo
Recuerda que en la mayoría de este tipo de casos no hubo denuncias previas
Uno de cada tres agresores machistas rompe entre dos y cinco veces las órdenes de alejamiento
La fiscal jefe de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Teresa Peramato, ha señalado que se debería "estudiar la conveniencia o no de tipificar la violencia vicaria" como un delito específico del Código Penal por la gravedad del daño infligido sobre las madres.
Así lo ha asegurado tras participar en las jornadas 'Feminicidios y otras formas de violencia grave sobre las mujeres' que se celebran en Barcelona. Peramato ha recordado que existen formas diferentes por las que un maltratador puede dañar a una víctima a través de sus hijos: más allá de la violencia, también se perjudica a las mujeres con impago de pensiones o mediante el acoso.
Además, ha señalado que en la mayoría de casos de violencia vicaria no existían denuncias previas y que jueces y fiscales deben ser más "contundentes" y activos para pedir y acordar medidas de protección efectivas cuando hay indicadores de riesgo.
En este sentido, está a favor de suspender cualquier tipo de contacto de los menores con sus padres para garantizar su seguridad y la protección de la madre cuando existan indicios de que los pueden dañar. También insta a escuchar a los menores en los procesos de custodia o régimen de visitas antes de adoptar cualquier medida que pueda ponerlos en una situación de peligro.
"Si no protegemos a los niños que sufren violencia no estaremos protegiendo a las madres y a la inversa", señala la fiscal, quien añade que "hacer daño a los hijos es matar a la madre en vida. Se mata al hijo pero la agresión va dirigida a ella".
Mejoras en la atención
En estas jornadas los Mossos d'Esquadra también han avanzado que mejorarán la atención a las víctimas de violencia contra la mujer y de sus hijos acorde a las necesidades que están detectando. "Muchas mujeres nos hablan de espacios que pueden ser muy fríos o no requieren las necesidades de ese momento dramático", explica la sargento Andrea García, jefa de la Unidad Central de Atención y Seguimiento a las Víctimas de Mossos.
García ha recordado que "no hay un perfil de víctima" y que se han encontrado con casos de mujeres jóvenes con con relaciones de abuso o control. Por eso, insta a mejorar la identificación de estas situaciones como una forma de responder a "discursos negacionistas" que "lo único que hacen es intentar invisibilizar más aquellas mujeres que están en situaciones de violencia y todavía no han dado el paso.
En la inauguración de las jornadas, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha señalado que a menudo los agentes carecen de elementos de abordaje integral para ofrecer una mejor atención a las víctimas y ha apuntado que es necesario mejorar su acompañamiento de forma integral.
Suscríbete para seguir leyendo
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Hallado un cadáver en el río Bitlles, donde los Bombers buscaban a dos desaparecidos
- El difícil salto de primaria al instituto a los 12 años: primero de la ESO, el curso que registra más repetidores
- Los expertos defienden el periodo de adaptación en infantil: 'No aplicarlo tiene consecuencias en el aprendizaje
- Catalunya se adentra en un otoño más cálido de lo normal y con gran incertidumbre sobre las lluvias