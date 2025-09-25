La Fiscalía abre la puerta a tipificar como delito específico la violencia vicaria

La fiscal jefe de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Teresa Peramato, ha señalado que se debería "estudiar la conveniencia o no de tipificar la violencia vicaria" como un delito específico del Código Penal por la gravedad del daño infligido sobre las madres.

Así lo ha asegurado tras participar en las jornadas 'Feminicidios y otras formas de violencia grave sobre las mujeres' que se celebran en Barcelona. Peramato ha recordado que existen formas diferentes por las que un maltratador puede dañar a una víctima a través de sus hijos: más allá de la violencia, también se perjudica a las mujeres con impago de pensiones o mediante el acoso.

Además, ha señalado que en la mayoría de casos de violencia vicaria no existían denuncias previas y que jueces y fiscales deben ser más "contundentes" y activos para pedir y acordar medidas de protección efectivas cuando hay indicadores de riesgo.

En este sentido, está a favor de suspender cualquier tipo de contacto de los menores con sus padres para garantizar su seguridad y la protección de la madre cuando existan indicios de que los pueden dañar. También insta a escuchar a los menores en los procesos de custodia o régimen de visitas antes de adoptar cualquier medida que pueda ponerlos en una situación de peligro.

"Si no protegemos a los niños que sufren violencia no estaremos protegiendo a las madres y a la inversa", señala la fiscal, quien añade que "hacer daño a los hijos es matar a la madre en vida. Se mata al hijo pero la agresión va dirigida a ella".

Mejoras en la atención

En estas jornadas los Mossos d'Esquadra también han avanzado que mejorarán la atención a las víctimas de violencia contra la mujer y de sus hijos acorde a las necesidades que están detectando. "Muchas mujeres nos hablan de espacios que pueden ser muy fríos o no requieren las necesidades de ese momento dramático", explica la sargento Andrea García, jefa de la Unidad Central de Atención y Seguimiento a las Víctimas de Mossos.

García ha recordado que "no hay un perfil de víctima" y que se han encontrado con casos de mujeres jóvenes con con relaciones de abuso o control. Por eso, insta a mejorar la identificación de estas situaciones como una forma de responder a "discursos negacionistas" que "lo único que hacen es intentar invisibilizar más aquellas mujeres que están en situaciones de violencia y todavía no han dado el paso.

En la inauguración de las jornadas, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha señalado que a menudo los agentes carecen de elementos de abordaje integral para ofrecer una mejor atención a las víctimas y ha apuntado que es necesario mejorar su acompañamiento de forma integral.