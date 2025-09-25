El bulo de la teórica: no, la DGT no cambiará el examen de conducir el 1 de octubre

Si usted es de los que va a examinarse en breve de la teórica del carnet de conducir, puede que se haya hecho ilusiones: la prueba va a ser más sencilla a partir del 1 de octubre, porque la Dirección General de Tráfico (DGT) la va a hacer más comprensible, visto el descenso de aprobados y los problemas de comprensión lectora. O esa es, al menos, la información que han publicado numerosos medios españoles en los últimos días.

EL PERIÓDICO ha podido hablar con DGT, desde donde han desmentido dicha información, calificándola de bulo: "Ni se va a modificar el modelo de examen para hacerlo más comprensible, ni va a haber ningún cambio al respecto el próximo 1 de octubre".

La Dirección General de Tráfico es consciente de que que esa información ha sido reproducida en diversos medios nacionales y que cada uno apuntaba diferentes novedades sobre la prueba, pero que en todos los casos se fijaba el 1 de octubre como la fecha en la que debía entrar en vigor este nuevo modelo.

Percepción de riesgo

Desde la DGT han aclarado a este diario que la única novedad prevista en la prueba teórica consiste en "incluir vídeos de percepción del riesgo; pero no tiene nada que ver con una supuesta facilitación de la comprensión, sino que para que los futuros conductores perciban mejor los riesgos. Y tampoco hay fecha de inicio para este cambio. En su momento se habló de que se podría implementar en el último trimestre del año y tal vez la confusión ha llegado por ahí".

Desde el organismo sí han confirmado que está trabajando en la novedad del vídeo y que se está trabajando en "tenerlo cuanto antes. Pero de momento no hay fecha establecida. "Lo anunciaremos debidamente cuando esté listo. Lo publicaremos en nuestra web, donde ahora no hay nada publicado al respecto".

No hay, por tanto, cambios de ningún tipo en el examen a partir del próximo 1 de octubre. DGT desmiente la fecha y ese hipotético nuevo modelo de examen.