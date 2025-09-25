Los docentes catalanes piden recuperar la tercera hora semanal de filosofía en primero de bachillerato

La plataforma Docents de Filosofia de Catalunya ha presentado un escrito de alegaciones ante la conselleria de Educación y FP contra la reforma del currículo del bachillerato catalán, en el que solicitan recuperar la tercera hora lectiva semanal de filosofía en primero de bachillerato.

En un comunicado difundido este jueves, aseguran que esta tercera hora fue eliminada en 2008 y que recuperarla es "imprescindible para asegurar una formación filosófica sólida y coherente con las exigencias del currículo actual".

Además, señalan que Catalunya es "la única comunidad autónoma que dedica menos de tres horas semanales a la filosofía en bachillerato", y que esto dificulta la adquisición de competencias críticas y éticas que consideran necesarias en la actualidad.

"Técnicamente viable"

Plantean suprimir una franja de asignaturas optativas trimestrales de 1º de bachillerato (tres horas); reasignarlas a filosofía, a lengua catalana y literatura, y a lengua castellana y literatura, que pasarían de 2 a 3 horas semanales cada una; e integrar las materias de la franja suprimida dentro de otra franja ya existente.

"Esta reforma no solo es técnicamente viable, sino que también está alineada con las recomendaciones de la Unesco y el Parlament, que han insistido desde hace años en la necesidad de reforzar la enseñanza de la filosofía como una herramienta fundamental para una ciudadanía libre, crítica y comprometida", añaden.