Educación
Los docentes catalanes piden recuperar la tercera hora semanal de filosofía en primero de bachillerato
La plataforma Docents de Filosofia de Catalunya ha presentado un escrito de alegaciones ante la conselleria de Educació contra la reforma del currículo del bachillerato
Plataforma per la Llengua reclama impartir tres horas de catalán en bachillerato
La plataforma Docents de Filosofia de Catalunya ha presentado un escrito de alegaciones ante la conselleria de Educación y FP contra la reforma del currículo del bachillerato catalán, en el que solicitan recuperar la tercera hora lectiva semanal de filosofía en primero de bachillerato.
En un comunicado difundido este jueves, aseguran que esta tercera hora fue eliminada en 2008 y que recuperarla es "imprescindible para asegurar una formación filosófica sólida y coherente con las exigencias del currículo actual".
Además, señalan que Catalunya es "la única comunidad autónoma que dedica menos de tres horas semanales a la filosofía en bachillerato", y que esto dificulta la adquisición de competencias críticas y éticas que consideran necesarias en la actualidad.
"Técnicamente viable"
Plantean suprimir una franja de asignaturas optativas trimestrales de 1º de bachillerato (tres horas); reasignarlas a filosofía, a lengua catalana y literatura, y a lengua castellana y literatura, que pasarían de 2 a 3 horas semanales cada una; e integrar las materias de la franja suprimida dentro de otra franja ya existente.
"Esta reforma no solo es técnicamente viable, sino que también está alineada con las recomendaciones de la Unesco y el Parlament, que han insistido desde hace años en la necesidad de reforzar la enseñanza de la filosofía como una herramienta fundamental para una ciudadanía libre, crítica y comprometida", añaden.
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Hallado un cadáver en el río Bitlles, donde los Bombers buscaban a dos desaparecidos
- El difícil salto de primaria al instituto a los 12 años: primero de la ESO, el curso que registra más repetidores
- Catalunya se adentra en un otoño más cálido de lo normal y con gran incertidumbre sobre las lluvias
- Estado de los embalses hoy, 23 de septiembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos