Igualdad afirma que de los 30 millones de geolocalizaciones al día que hacen las pulseras solo hay 120 incidencias, un 0,0004%

La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza, ha sido la persona encargada de dar las primeras explicaciones detalladas en torno a los fallos detectados en las pulseras de control de maltratadores, destapados por la fiscalía y que han puesto en cuestión este sistema pionero de protección a las víctimas así como la gestión realizada en el último año y medio por el Ministerio de Igualdad. En una larga comparecencia en el Congreso, Martínez Perza ha reconocido que existen fallos, pero de poca "envergadura" y que se "solucionan".

Según sus datos, solo se detectan un 0,0004% de incidencias (120 al día) de los 30 millones de geolocalizaciones que los dispositivos realizan al día, al seguir los movimientos de 4.730 víctimas y sus agresores. El antiguo sistema actualizaba la información cada dos minutos y ahora cada 15 segundos. "Esto se traduce en muchas alarmas pero lo hemos solucionado porque hemos ajustado mejor el momento en el que tenemos que comunicarnos con la víctima [...] porque nos importa su intranquilidad y su bienestar", ha argumentado.

Además, el CGPJ solo ha trasladado ocho quejas y Andalucía, que gestiona el 30% de los dispositivos, tres quejas en el último año y medio. Es decir, según su versión, los dispositivos dan fallos puntuales y relacionados con la tecnología pero se "solucionan" y las incidencias que se producen no se corresponden, ni de lejos, "con las afirmaciones inexactas o falsas" que se han difundido después del aviso de la fiscalía y que han generado "alarma" y han puesto "en entredicho un "instrumento esencial" para proteger a las víctimas. Para el PP estas cifras y explicaciones no son creíbles, por lo que los populares han vuelto a pedir la dimisión de la ministra "por negligencia, cobardía, mentir" y "ocultar" los fallos.

Al mismo tiempo, la delegada del Gobierno ha indicado que la nueva licitación del servicio, prevista para la primavera de 2026, incluirá "mejoras técnicas", como que la Delegación del Gobierno podrá consultar en "tiempo real" la situación, los dispositivos no serán "manipulables", se atenderá a las víctimas en más idiomas y se reforzará el personal. La ministra, Ana Redondo, ya había informado de que la nueva plataforma que gestionará las pulseras pondrá "en todo momento a disposición" del Gobierno y los juzgados los datos sobre los movimientos de los agresores.