Protecció Civil aclara cuándo se envían las alertas a móviles ante inundaciones: solo ante riesgo mortal

La crecida repentina de la riera en Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès), que el pasado domingo se cobró la vida de un padre y su hijo, ha abierto un debate sobre el uso de las alertas móviles por parte de las autoridades durante episodios de inundaciones. En este caso, el pasado fin de semana, no se activó el sistema de avisos móviles llamado ES-Alert, lo que generó críticas y dudas: ¿en qué situaciones se decide enviar estos mensajes y en cuáles no? ¿Es necesario enviar más alertas, incluso cuando la previsión no alcanza los niveles máximos de riesgo?

Protecció Civil de la Generalitat aclara que la herramienta tiene unos criterios de activación definidos. Cuando se trata de incendios o emergencias químicas, el aviso se envía rápidamente en la gestión de la urgencia. Pero en el caso de inundaciones, los avisos se envían cuando el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) emite predicciones con niveles de peligro extremo (5/6 o 6/6), o cuando la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) o los gestores de cuenca alertan de un riesgo hidrológico inminente que pueda provocar desbordamientos y afectaciones graves.

De todas formas, añaden fuentes de Protecció Civil, el sistema también puede activarse durante una emergencia de lluvias torrenciales ya en curso si existe "riesgo real de muerte" para la población. El objetivo es dar instrucciones claras e inmediatas a quienes se encuentran en el área afectada. Cabe señalar que en menos de media hora, si las precipitaciones son intensas, el agua puede empezar a arrastrar personas y vehículos.

Cobertura móvil

El ES-Alert, estrenado en Catalunya en noviembre de 2022, funciona mediante la tecnología 'cell broadcast'. A diferencia de una llamada al 112, que puede realizarse con cobertura de cualquier compañía, este sistema solo llega a los móviles conectados a las antenas de la operadora contratada.

En la práctica, cuando desde el CECAT (Centro de Coordinación Operativa) se decide un envío, se selecciona la zona y las antenas que dan cobertura. Todos los dispositivos conectados en ese momento reciben el mensaje si tienen el móvil actualizado, independientemente de si están registrados en algún servicio o tienen aplicaciones instaladas.

Esa característica implica también una limitación: Protecció Civil no sabe quién recibe la alerta ni puede delimitar al detalle la zona afectada. El sistema se basa en las antenas y, por tanto, puede suceder que personas que no están en riesgo directo reciban igualmente el aviso. Sin embargo, los responsables insisten en que prefieren "pecar por exceso" antes que dejar a alguien en peligro sin información. El sistema es anónimo y no recoge datos personales: simplemente emite el mensaje a todos los móviles presentes en el área seleccionada.

Uso pionero

Desde su implantación, el ES-Alert se ha utilizado en 123 ocasiones en Catalunya. De ellas, 57 han estado vinculadas a incendios forestales en el marco del plan INFOCA, 21 a inundaciones en activaciones del INUNCAT, 8 a emergencias químicas relacionadas con el PLASEQCAT y el PLASEQTA y 37 en el marco de pruebas y simulacros.

El último aviso por inundaciones se activó el pasado 8 de septiembre en las Terres de l’Ebre, ante una previsión meteorológica con riesgo 5/6 por lluvias torrenciales. El número de envíos se ha incrementado de forma notable este año. En lo que va de 2025 se han hecho ya 57 activaciones, frente a las 29 registradas en 2023 o las 36 de 2024.

Aunque la mayoría han estado motivadas por los incendios del verano, el aumento refleja que la herramienta se ha consolidado como un canal de comunicación prioritario en las emergencias, según Protecció Civil. Catalunya fue, además, pionera en su uso en el conjunto del Estado, con pruebas de alcance general realizadas en 2023 y que se han repetido este septiembre.

"Una herramienta más"

Protecció Civil subraya que el ES-Alert no sustituye otros mecanismos de aviso, como las sirenas de riesgo químico o de rotura de presas, los medios de comunicación o las redes sociales. Las fuentes consultadas subrayan que se trata de una capa adicional de seguridad que aporta inmediatez y alcance masivo: en apenas segundos, el mensaje llega a toda la población que se encuentra en la zona de riesgo.

Tras cada envío, las autoridades analizan el éxito del envío para mejorar en la precisión. ¿Existe el riesgo de que si se envían demasiadas alertas la gente deje de prestarles atención? Para evitar que esto ocurra, Protección Civil deja claro el sistema está pensado para situaciones graves y concretas, y que su activación debe evitar la banalización del mensaje.