10 años de los ODS: por qué la inversión empresarial en infancia es el mayor seguro de sostenibilidad

El año 2015 marcó un cambio de rumbo en la cooperación internacional y el desarrollo global. A la adopción del Acuerdo de París sobre el cambio climático se sumó la aprobación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). Los 17 ODS estaban llamados a ser el punto de encuentro entre los Estados, las personas y las comunidades, el sector privado y el social, con el objetivo de “no dejar a nadie atrás” en el camino hacia un desarrollo sostenible e inclusivo.

Este 25 de septiembre se cumplen diez años de aquella aprobación. Con tan solo cinco años más por delante en el camino hacia 2030, solo el 18% de los ODS están en camino, cerca de la mitad avanza con demasiada lentitud y casi una quinta parte incluso retrocede. Se han logrado avances importantes en ampliar el acceso a la educación, mejorar la salud maternoinfantil, el acceso a la electricidad y la energía renovable o reducir la brecha digital. Sin embargo, Naciones Unidas advierte que este progreso es frágil y desigual, con millones de personas aun enfrentándose al hambre, la pobreza extrema, una vivienda inadecuada y la falta de los servicios más básicos.

Para la infancia este camino también está lleno de claroscuros. Desde 2015, 110 millones más de niños y jóvenes se han escolarizado y las tasas de finalización de estudios han aumentado en todos los niveles educativos. Sin embargo, a pesar de estos avances, 272 millones de niños, niñas y jóvenes seguían sin asistir a la escuela en 2023. Además, 646 millones siguen sin disponer de servicios básicos de higiene en sus escuelas, lo que requiere multiplicar por cuatro el progreso para alcanzar los objetivos de 2030.

Entre 2012 y 2024, la prevalencia del retraso en el crecimiento (baja estatura para la edad) entre los niños y niñas menores de 5 años disminuyó del 26,4% al 23,2%. Sin embargo, datos recientes indican una posible reversión de este progreso, especialmente en los países de ingresos bajos y medios-bajos, donde reside el 86,8% de los 150 millones de niños con retraso en el crecimiento.

La mortalidad de menores de 5 años se ha reducido un 16% respecto a 2015 y la mortalidad neonatal lo ha hecho en un 12%. Sin embargo, en 2023 siguieron muriendo 4,8 millones de niños menores de 5 años, según las alarmantes cifras de la ONU.

En 2024, aproximadamente 138 millones de niños y niñas en todo el mundo realizaban trabajo infantil, incluidos 54 millones en trabajos peligrosos que ponían en peligro su salud y su desarrollo. Es una disminución respecto a los 160 millones de niños de hace cuatro años, pero sigue siendo un enorme desafío que pasa factura tanto al desarrollo presente como futuro de nuestra infancia. Además, la infancia representa un 38% de las víctimas de trata, lo que supone un fuerte aumento con respecto al 13% registrado en 2004.

Por otro lado, en un contexto plagado de conflictos, la infancia es uno de los colectivos afectados de manera más desproporcionada por ellos. Entre 2023 y 2024 murieron aproximadamente cuatro veces más niños y mujeres que en el bienio anterior afectado por conflictos. Este año, 1 de cada 11 niños y niñas necesita ayuda humanitaria en un momento de recortes masivos de la financiación internacional que les deja aún más desprotegidos.

Todas estas cifras son más que sobrecogedoras, son aterradoras. Pero frente a la parálisis nos queda la acción, frente a las vidas silenciadas nos queda alzar la voz y frente a la disminución del apoyo nos quedan aún muchas fuerzas que sumar. Los niños y las niñas son nuestra herencia presente y nuestro único futuro. No dejar a nadie atrás era prometernos seguirlo intentando a pesar de todo, incluso cuando sea más difícil.

El Informe del Secretario General de la ONU estima un déficit anual de 4 billones de dólares en la financiación de los ODS que estaban diseñados para abordar muchas de estas problemáticas. Con un ritmo de inversión internacional tan por debajo de lo necesario y unos flujos públicos que no alcanzan para sostener la agenda, el sector privado tiene el potencial de ser una pieza clave para cubrir este déficit en áreas como educación, nutrición, protección social, digitalización o clima.

La oportunidad es transformar en impacto real el mensaje de sostenibilidad que ha inundado el sector corporativo en los últimos años, incluso cuando las estrategias ESG se ponen en parada o retroceso ante el nuevo escenario político global.

En este contexto, la inversión empresarial en infancia no puede entenderse como filantropía residual, sino como una estrategia de resiliencia y legitimidad. Cuando los fondos públicos retroceden, las empresas tienen la capacidad —y la responsabilidad— de sostener lo esencial para la estabilidad de nuestras sociedades: educación inclusiva, protección frente a la pobreza, salud y bienestar infantil. Cada euro invertido en infancia se traduce en un retorno múltiple: capital humano mejor preparado, comunidades más cohesionadas y una mayor estabilidad socioeconómica.

En un momento en que los consumidores y los propios empleados exigen coherencia e implicación frente a tan alarmantes cifras, invertir en infancia es invertir también en resiliencia, compromiso y credibilidad. Lo verdaderamente sostenible, diez años después de la aprobación de la Agenda 2030, es pasar del relato al retorno. En la medida en que las empresas apuesten por la infancia como su socio más seguro y estratégico, estarán no solo contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino blindando su propio futuro.