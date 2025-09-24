Dos años sin agua potable en Torà, en el Solsonès

Los vecinos de Torà (Solsonès) llevan más de dos años sin poder beber agua del grifo. El suministro supera los niveles de sulfatos y cal fijados por el Departament de Salut y, por tanto, no se considera potable. La única solución pasa por retomar un proyecto diseñado en 2008 para abastecer al municipio desde la planta potabilizadora de Ratera, vinculada al canal Segarra-Garrigues, que quedó en suspenso en 2010.

El actual gobierno municipal trabaja en una nueva redacción del plan, adaptada al contexto actual, para poder hacerlo realidad. «Torà no puede continuar en esta situación», afirma la alcaldesa, Isabel Torres, quien recuerda que los problemas con el agua vienen de lejos: «Siempre ha sido muy dura y, de gusto, desagradable».

En 2008 ya se proyectó una infraestructura para llevar agua desde Ratera hasta Torà, Biosca y Sanaüja, como respuesta a los episodios de sequía de entonces. Sin embargo, dos años más tarde la iniciativa quedó frenada y no se ha reactivado hasta este mandato.

Ahora, el consistorio quiere presentar el nuevo proyecto a una línea de subvenciones de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA). «Después de tanto tiempo, parece que empieza a tomar forma», celebra Torres.

El agua de la red municipal se declaró no potable a mediados de 2023, tras la entrada en vigor de un nuevo Real Decreto que endureció los parámetros de salubridad. En ese marco, el suministro de Torà pasó a superar los límites permitidos.

La alcaldesa insiste en que resolver el problema ha sido una prioridad desde el inicio de la legislatura.