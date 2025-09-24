La Fiscalía pide 70 años de prisión para el líder de una secta de la Pobla de Lillet acusado de violar a cinco mujeres

La Fiscalía pide 70 años de prisión para J.M.F.C., el hombre que lideraba una secta de crecimiento espiritual y emocional en la Pobla de Lillet, en el Berguedà, y que presuntamente, durante años, abusó sexualmente de los miembros de su grupo. Concretamente, el ministerio fiscal lo acusa de violar a cinco mujeres, además de denigrarlas y causarles lesiones. El líder del supuesto grupo de crecimiento espiritual y emocional, que se hacía llamar “maestro iluminado”, fue detenido por los Mossos d’Esquadra en marzo de 2021 en la Pobla, donde el grupo se reunía para realizar retiros espirituales, y quedó en libertad con cargos.

El escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso el diario Regió7, medio del grupo Prensa Ibérica, describe el proceso mediante el cual el acusado captó a las cinco víctimas, aprovechando que se encontraban en una situación personal vulnerable. Bajo el pretexto de la “sanación personal”, las sometió “a un control exhaustivo de sus rutinas, hasta el punto de conocer con detalle todos los aspectos de su vida y de su entorno familiar”. Según el ministerio fiscal, el acusado utilizaba esta información para “detectar sus puntos débiles y conseguir la anulación de su personalidad y el control de su voluntad, con el objetivo de someterlas a prácticas, generalmente sexuales, que en otras circunstancias no habrían aceptado”.

La mayor parte de las sesiones se realizaban en Barcelona, en el domicilio del líder o de personas de su círculo, aunque también se organizaban retiros de fin de semana en el Berguedà.

Pruebas extremas

Su modus operandi era siempre el mismo. Comenzaba con una sesión individual, que costaba entre 35 y 70 euros, y progresivamente las incorporaba a encuentros grupales. Durante estas sesiones, el líder sometía a las víctimas a pruebas extremas, como caminar horas por la montaña sin agua ni comida, bañarse en el río o participar en rituales de contenido sexual que a menudo derivaban en abusos. La dificultad aumentaba a medida que lograba romper las resistencias de sus seguidores, siempre con el argumento de que las prácticas servían para superar traumas o bloqueos internos.

Una de las víctimas, que acudió a las sesiones tras ser diagnosticada de una enfermedad, recibió la consigna de que “tenía un ego tan grande que había que destruirlo”. El acusado la sometió a diversas pruebas, como bailar desnuda mientras le lanzaba agua encima. Después de invitarla a un retiro, la obligó a dormir en un cajero automático como prueba de lealtad. Otra víctima, que atravesaba un divorcio y sufría estrés laboral, fue humillada con comentarios como “eres una pija con demasiado carácter y tendré que domesticarte”, llegando incluso a agredirla físicamente. De este modo, el acusado erosionó progresivamente la autoestima y la autonomía de todas las víctimas, haciendo que interiorizaran sus desprecios y lo percibieran como el único salvador.

Según detallan los Mossos, el hombre establecía normas de control muy estrictas, como prohibir hablar de lo que hacían en las sesiones y evitar las relaciones de los miembros fuera del círculo. En caso de que incumplieran las normas o directrices del líder, se les imponían castigos y vejaciones.

La investigación policial se inició a mediados de septiembre de 2020, cuando los Mossos tuvieron conocimiento de que un grupo de personas habría sido víctima de diferentes abusos psicológicos y sexuales en el marco de un grupo de crecimiento personal y de carácter psicoterapéutico. Algunas de las víctimas formaron parte de este grupo durante unos 10 años. Precisamente, fueron algunas personas exadeptas del grupo quienes dieron el paso de denunciarlo una vez que ya habían salido del grupo y habían recibido tratamiento por parte de profesionales de la salud para tratar las secuelas que presentaban.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de cinco delitos continuados de abuso sexual, para los cuales solicita una pena de diez años de prisión cada uno. También lo acusa de cinco delitos continuados de trato denigrante, con una petición de dos años de prisión para cada uno, y de cinco delitos de lesiones, por los que solicita igualmente dos años de prisión. En concepto de responsabilidad civil, reclama una indemnización de 30.000 euros para cada una de las víctimas y la prohibición de acercarse o comunicarse con ellas. El juicio está fijado para el mes de diciembre.