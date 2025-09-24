Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ESTÉTICA

Sanidad retira tres cremas cosméticas y alerta sobre su uso: pueden causar efectos adversos graves

Los productos se comercializaban como cosméticos pese a contener principios activos que les confieren la condición legal de medicamentos

La AEMPS detecta un aumento en la promoción de cremas anestésicas ilegales destinadas a su uso en procedimientos estéticos

Una de las cremas retiradas por Sanidad

Una de las cremas retiradas por Sanidad / AEMPS

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través de la Policía Nacional, de la comercialización de las cremas 'Lemon', 'Proaegis' y 'Dermasa'. Estos productos se comercializaban como cosméticos pese a contener principios activos que les confieren la condición legal de medicamentos, por lo que la Agencia ha ordenado su prohibición y retirada del mercado. La AEMPS recomienda no utilizar estas cremas debido a la posibilidad de sufrir efectos adversos graves.

El análisis llevado a cabo por el Laboratorio Oficial de Control de la AEMPS ha confirmado la presencia de lidocaína, prilocaína y tetracaína, principios activos con acción anestésica local, además de ácido salicílico, un agente queratolítico, en concentraciones suficientes para restaurar, corregir o modificar una función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica. Sin embargo, estas sustancias no figuran en sus etiquetados, ocultando al consumidor su verdadera composición y, por tanto, incrementando el riesgo de ocasionar daños graves a la salud.

Anestésicos locales

La administración de anestésicos locales puede provocar reacciones en la zona de aplicación, como eritema, edema o prurito, y, cuando alcanzan concentraciones suficientemente elevadas en la circulación sistémica, existe riesgo de metahemoglobinemia (un trastorno sanguíneo en el que una forma de hemoglobina llamada metahemoglobina se forma en exceso, impidiendo que la sangre transporte y libere suficiente oxígeno a los tejidos del cuerpo).

La biodisponibilidad (capacidad de un medicamento u otra sustancia para que el cuerpo la absorba) sistémica, explica la AEMPS, depende de la cantidad aplicada, el tiempo de exposición y el estado de la piel. En este sentido, la absorción puede ser significativa cuando se utilizan sobre mucosas o piel dañada, como ocurre durante procedimientos de tatuajes o maquillaje permanente (micropigmentación de labios, diseño de cejas pelo a pelo o microblading, entre otros), donde la barrera física e inmunológica de la piel se ve alterada. Por su parte, el ácido salicílico es un principio activo queratolítico que puede causar irritación o escozor en la zona de aplicación.

La AEMPS advierte que ha detectado un aumento en la promoción de cremas anestésicas ilegales destinadas a su uso en procedimientos estéticos, como microblading o fotodepilación, así como en la preparación de la piel antes de realizar tatuajes. Estos productos también se promocionan en sitios web fraudulentos y redes sociales, lo que agrava el riesgo para los consumidores.

