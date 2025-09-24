Abogados Cristianos acusa a siete miembros de la comisión que autorizó la eutanasia de Noelia de prevaricar

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra 7 de los 11 miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya que concedieron la eutanasia a Noelia, la paciente de 24 años con paraplejia que tiene autorizado morir de forma asistida por los tribunales pero que está a la espera de acabar con el proceso judicial tras los recursos presentados por su padre.

Los querellantes, que representan al progenitor en esta causa, señalan que siete de los 11 miembros de la comisión tienen intereses personales a favor de la eutanasia y por eso presuntamente prevaricaron al resolver a favor de Noelia, quien pidió la muerte asistida en abril del año pasado al ser consciente de no poderse recuperar de las lesiones y secuelas que padece.

Los querellados se la concedieron en julio de 2024 pero no pudo llevarse a cabo a inicios de agosto de ese año después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 12 de Barcelona aceptase el recurso del padre contra la decisión de la comisión y la paralizase. El proceso judicial sigue abierto después de que el TSJC refrendase la eutanasia de Noelia pero reconociera que el progenitor tiene derecho a agotar todas las instancias judiciales para impedir esta muerte asistida de su hija.

Mientras se sigue este proceso contencioso Abogados Cristianos ha decidido abrir la vía penal y ha presentado una querella en la que remarca que 7 de los 11 miembros de la comisión no fueron imparciales. En este sentido, la fundación católica remarca que de los 7 miembros querellados, 3 están vinculados con la asociación proeutanasia Derecho a Morir Dignamente (DMD) y otra participó directamente en la elaboración de la ley. Hay además un miembro favorable a la eutanasia, siendo el referente en un centro de salud y 2 que pertenecen a la Organización Nacional de Transplantes.

Acusa a los siete querellados de los delitos de prevaricación y conflicto de intereses. Además, también incluye en la acusación al ex conseller de Salud Josep María Argimon "por el nombramiento de dichos miembros pese a conocer sus vinculaciones" a favor del derecho a morir dignamente.

En la querella, Abogados Cristianos señala que la entidad "Derecho a Morir Dignamente es una de las principales promotoras de la Ley de Eutanasia en España y el principal apoyo que encuentran quienes se quieren eutanasiar. Por tanto, que los miembros de la Comisión pertenezcan o colaboren con dicha asociación es un acto impropio y falto de objetividad".

También creen que pasa lo mismo con la Organización Nacional de Transplantes, ya que “existe una relación causal directa entre la práctica de la eutanasia y la obtención de órganos”.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denuncia que “resulta escandaloso que quienes tenían que velar por la legalidad y la objetividad en un proceso tan grave como la eutanasia de Noelia, estuvieran claramente vinculados a asociaciones que promueven la muerte. Es un atropello contra la imparcialidad y una burla al Estado de Derecho.”