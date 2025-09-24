Conflicto de intereses
Abogados Cristianos acusa a siete miembros de la comisión que autorizó la eutanasia de Noelia de prevaricar
La fundación se querella contra ellos y contra el ex conseller de Salud, Josep María Argimon, por designar a estos expertos
El TSJC avala la eutanasia de Noelia, pero abre la puerta a que el padre recurra ante el Supremo
La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra 7 de los 11 miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya que concedieron la eutanasia a Noelia, la paciente de 24 años con paraplejia que tiene autorizado morir de forma asistida por los tribunales pero que está a la espera de acabar con el proceso judicial tras los recursos presentados por su padre.
Los querellantes, que representan al progenitor en esta causa, señalan que siete de los 11 miembros de la comisión tienen intereses personales a favor de la eutanasia y por eso presuntamente prevaricaron al resolver a favor de Noelia, quien pidió la muerte asistida en abril del año pasado al ser consciente de no poderse recuperar de las lesiones y secuelas que padece.
Los querellados se la concedieron en julio de 2024 pero no pudo llevarse a cabo a inicios de agosto de ese año después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 12 de Barcelona aceptase el recurso del padre contra la decisión de la comisión y la paralizase. El proceso judicial sigue abierto después de que el TSJC refrendase la eutanasia de Noelia pero reconociera que el progenitor tiene derecho a agotar todas las instancias judiciales para impedir esta muerte asistida de su hija.
Mientras se sigue este proceso contencioso Abogados Cristianos ha decidido abrir la vía penal y ha presentado una querella en la que remarca que 7 de los 11 miembros de la comisión no fueron imparciales. En este sentido, la fundación católica remarca que de los 7 miembros querellados, 3 están vinculados con la asociación proeutanasia Derecho a Morir Dignamente (DMD) y otra participó directamente en la elaboración de la ley. Hay además un miembro favorable a la eutanasia, siendo el referente en un centro de salud y 2 que pertenecen a la Organización Nacional de Transplantes.
Acusa a los siete querellados de los delitos de prevaricación y conflicto de intereses. Además, también incluye en la acusación al ex conseller de Salud Josep María Argimon "por el nombramiento de dichos miembros pese a conocer sus vinculaciones" a favor del derecho a morir dignamente.
En la querella, Abogados Cristianos señala que la entidad "Derecho a Morir Dignamente es una de las principales promotoras de la Ley de Eutanasia en España y el principal apoyo que encuentran quienes se quieren eutanasiar. Por tanto, que los miembros de la Comisión pertenezcan o colaboren con dicha asociación es un acto impropio y falto de objetividad".
También creen que pasa lo mismo con la Organización Nacional de Transplantes, ya que “existe una relación causal directa entre la práctica de la eutanasia y la obtención de órganos”.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denuncia que “resulta escandaloso que quienes tenían que velar por la legalidad y la objetividad en un proceso tan grave como la eutanasia de Noelia, estuvieran claramente vinculados a asociaciones que promueven la muerte. Es un atropello contra la imparcialidad y una burla al Estado de Derecho.”
Suscríbete para seguir leyendo
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
- Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Hallado un cadáver en el río Bitlles, donde los Bombers buscaban a dos desaparecidos
- Las imágenes de las fuertes lluvias en Catalunya, que sacuden Montserrat y dificultan la movilidad en el Bages
- La tormenta deja más de 100 litros en Montserrat y causa estragos en toda la Catalunya central