El juzgado de violencia de género de Vigo evita las pulseras antimaltrato por sus incidencias

Las pulseras de control telemático de los maltratadores están en el centro de la diana. Los fallos expuestos por la Fiscalía General del Estado en su memoria anual han puesto el foco en estos dispositivos, que si bien en ese mismo documento se consideran de "indiscutible utilidad" para proteger a las víctimas, se han visto rodeados por toda una serie de incidencias y problemas técnicos que, según fuentes policiales y judiciales consultadas por Faro de Vigo, se han mantenido a lo largo de los últimos años y han empañado su efectividad.

Un claro ejemplo de ello es que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo, el que asume todos los casos de violencia de género que se producen en la ciudad olívica y en el Val Miñor, evita en la medida de lo posible estos brazaletes: los problemas de cobertura que dejan temporalmente fuera de juego a los aparatos, la demora que no pocas veces existe por parte del centro de control Cometa encargado del seguimiento de los dispositivos o las innumerables falsas alertas que se producen les restan efectividad a ojos de este tribunal y generan además intranquilidad y desasosiego en las mujeres.

¿Cómo son estas pulseras telemáticas? Pues estos brazaletes tienen una forma similar a un reloj y disponen de un sistema de radiofrecuencia y GPS que buscan tener controlado al agresor y a la víctima de cara a garantizar que el primero cumple el alejamiento y no se acerca a la mujer. El investigado o condenado debe llevar consigo dos dispositivos, la propia pulsera y un aparato similar a un teléfono móvil, mientras que la víctima va con un dispositivo parecido a este último.

El centro de control Cometa, gestionado por una empresa privada, se encarga del seguimiento de los aparatos y debe avisar de inmediato en cuanto el maltratador entra en la zona de exclusión. Su uso tiene que ser autorizado y ordenado por un juez, bien como medida cautelar durante la instrucción de una causa o en el marco de una sentencia condenatoria.

Aún excepcional

Las estadísticas evidencian que el uso de estas pulseras ha aumentado, alcanzando cifras récord en 2024 y este año, pero los 54 dispositivos que había activos en Vigo y en el resto de la provincia en julio evidencian que continúan siendo una excepción si se compara su uso con el número de denuncias. En el único juzgado vigués especializado en violencia de género se acude a las pulseras telemáticas de forma muy excepcional: solo cuando el caso no cumple los requisitos para dictar la prisión provisional pero existe una reincidencia y unos reiterados quebrantamientos que aconsejan una medida más gravosa que la ordinaria y habitual del alejamiento y la prohibición de comunicación.

El motivo de que no se opte más por su utilización hay que buscarlo en una serie de incidencias que no son de ahora. Colectivos que luchan contra la violencia machista y policías que trabajan en este ámbito ya avisaban en Faro de Vigo hace un año de las imperfecciones de este sistema, advirtiendo de que un control directo por parte de la Policía Nacional o la Guardia Civil –y no por una empresa privada– contribuiría a mejorarlo.

A día de hoy algunos de esos fallos persisten. "Las pulseras son útiles y protegen, pero hay que mejorarlas", afirman las fuentes policiales consultadas. La falta de cobertura, sobre todo en zonas rurales, resta eficacia a los aparatos, al igual que los posicionamientos incorrectos.

Las falsas alertas cuando agresor y víctima hacen vida en un mismo barrio causan temor a las mujeres y suponen una carga de trabajo y de estrés para los policías que reciben los avisos, que a veces se suceden a lo largo de todo un día. Y la atención en Cometa no siempre es la idónea. "Es como un call-center. La víctima llama un día y al siguiente ya le coge una persona distinta a la que le debe volver a contar toda su situación. El trato debería ser mucho más personalizado", avisan.

Hay mujeres que lucharon para que su maltratador estuviese controlado por una pulsera y después "se arrepintieron". "Son casos en los que viven cerca y es fácil que o él o ella entren en la zona de exclusión sin quererlo. Eso provoca que el aparato pite a todas horas", ahondan desde el ámbito policial. "Los brazaletes son algo positivo, pero hay que remediar sus fallos. Y dotar a las unidades policiales de más agentes", concluyen. Esta polémica ya tuvo impacto político. El PSOE acusó ayer al PP de usar de "forma obscena" la violencia estructural que sufren la mujeres.

Paloma tilda de "horrorosa" su experiencia con el dispositivo telemático

"Horrorosa". Así califica Paloma su experiencia con el dispositivo de control telemático. Esta viguesa vivió una auténtica pesadilla por el hostigamiento al que la sometió su exnovio, que en la actualidad está en prisión cumpliendo condena tras ser sentenciado ya en firme a casi 9 años de cárcel.

Pero antes del juicio y de que su acosador entrase en la cárcel, el hombre portó durante algo más de un mes uno de los ahora polémicos brazaletes, entre junio y julio de 2023: aunque no podía acercarse a menos de 600 metros de ella –posteriormente la distancia se redujo a 550 metros–, los incumplimientos por parte de él y las incidencias en relación con este sistema de control fueron toda una constante, tanto que esta mujer los llegó a documentar en tres extensos documentos Paloma debía llevar consigo un aparato similar a un teléfono móvil con una diana que se ponía de color rojo cuando su expareja entraba en la zona de exclusión.

El aparato en sí funcionaba, las alertas sonoras y visuales saltaban. "Pero en múltiples ocasiones no me llamaron desde Cometa para avisarme, como era su obligación. O lo hacían tarde, cuando él ya estaba posicionado en la diana del centro de todo. En ese tiempo le hubiese dado tiempo a matarme", afirma con crudeza sobre lo vivido en aquella época.

En una ocasión, estando en un supermercado, lo vio a través de la cristalera: "Lo grabé en vídeo a apenas tres metros de mí y el centro de control no me había avisado". Otras veces telefoneó ella a la Policía Nacional antes que Cometa, que también tiene que alertar de inmediato a las fuerzas y cuerpos de seguridad. "Un sistema así no puede estar gestionado por una empresa privada", reflexiona.

Otro problema con el que se encontró fue con que si llevaba el aparato dentro del bolso, no escuchaba el pitido: "Vivía mirando para el dispositivo". Recuerda que para solventar el severo contratiempo su madre le hizo una "bolsita" que llevaba más a mano para poder escuchar la alerta.

Su angustia concluyó cuando su expareja, tras tanto quebrantamiento, fue enviado a prisión provisional. Ahora ya está condenado y tiene pendiente otra causa que aún no llegó a juicio.