Factura familiar
El gasto medio por estudiante en España supera los 2.000 euros por curso, un 25% más que en 2019
La inversión total de los hogares en educación fue el año pasado de 27.806 millones de euros, cifra que hace seis años se situaba en 20.000 millones de euros
La vuelta al cole más cara: las familias españolas gastan entre 1.220 y 8.300 euros por curso e hijo
El gasto medio por estudiante durante el curso 2023/24 fue de 2.056 euros, de los cuales 1.677 euros correspondieron a servicios y 379 a bienes educativos, lo que supone un incremento de un 24,7% respecto al curso 2019/2020, en el que la media se situaba en 1.649 euros. Así se desprende de la Encuesta sobre el Gasto de los Hogares en Educación que este miércoles ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) del curso 2023/24, en la que destaca que el gasto total de los hogares en educación fue de 27.806 millones de euros, un dato que en el 2019/20 se situaba cerca de los 20.000 millones de euros. Dentro del gasto total de los hogares, el 81,6% fue destinado a servicios (22.680 millones) y el 18,4 % a bienes (5.126 millones).
Según indica la encuesta del INE, el número total de personas inscritas en estudios reglados o no reglados el curso pasado fue de 13.523.500, de los cuales el 48,2% fueron hombres y el 51% mujeres.
El 51% de los estudiantes son mujeres, según los datos del INE
El gasto medio por estudiante en la enseñanza pública reglada fue de 837 euros (un 26 % más), en la enseñanza concertada de 1.604 euros (un 28 % más) y en la enseñanza privada de 6.352 euros, un 36% más que en el curso 2019/2020. La encuesta especifica que el 69,4% de los estudiantes cursaron sus estudios reglados en un centro público, el 18,1% lo hicieron en un centro concertado y el 12, 6% en uno privado.
Por nivel de estudios, el 38,3 % del gasto en Infantil correspondió a la enseñanza pública, el 34,2 % a la privada y el 27,5 % a la concertada. En Primaria, el 44,5 % del gasto fue en enseñanza concertada, el 39,1 % en pública y el 16,4 % en la privada. En Secundaria, el 50,1 % del gasto correspondió a la enseñanza privada, el 26,9 % a la pública y el 23,1 % a la concertada. Por último, en la educación superior, el 63,4 % del gasto fue en enseñanza privada, el 36,1 % en pública y el 0,6 % en concertada.
Los productos informáticos, el mayor gasto
El gasto total de los hogares en cuanto a adquisición de bienes con finalidad educativa fue de 5.126 millones de euros y el gasto medio por hogar en fue de 689 euros. Los productos informáticos (199 euros) fueron los mayores gastos medios por hogar el curso pasado, seguido de los libros de texto (190) y artículos de papelería y fotocopias (125), otro tipo de bienes adquiridos con finalidad educativa (86) y uniformes, calzado y complementos escolares (82).
Productos informáticos lideran el gasto en bienes educativos, seguidos de libros y papelería
El gasto de los hogares en servicios educativos reglados el pasado curso fue de 18.628 millones de euros y su mayor desembolso corresponde a la matrícula y clases lectivas, que fue de 841 euros de media por estudiante. Le sigue el servicio de comedor (809 euros) y las clases particulares y de refuerzo (546). No obstante, el mayor gasto medio fue de otros servicios complementarios (1.118), que incluye transporte y alojamiento, entre otros.
Por nivel de estudios, la encuesta especifica que el mayor porcentaje de gasto correspondió a estudios universitarios (41 % del total). La Educación Primaria supuso un 18,9 % y la Educación Secundaria Obligatoria un 13,3 %.
La educación superior acapara el 41% del gasto en servicios educativos
En cuanto al gasto medio por estudiante, los mayores importes se dieron en otros estudios de educación superior (4.965 euros), estudios universitarios (3.466) y primer ciclo de Educación Infantil (1.760). Por el contrario, los menores importes de gasto medio correspondieron a los otros estudios de educación secundaria (134 euros) y a los Ciclos Formativos de FP de Grado Medio (524).
Estudios no reglados
En cuanto a estudios no reglados, que son aquellos que no pertenecen al sistema educativo oficial, el gasto total de los hogares fue de 4.052 millones de euros. El 41,9 % correspondió a estudios de idiomas no oficiales, el 24,6 % a la preparación de pruebas de acceso y oposiciones, y el 17,4 % a enseñanzas artísticas.
El informe destaca que la mayor aportación al gasto en estudios de idiomas corresponde a personas entre 0 y 14 años, que le sigue la enseñanza artística, en la que los menores de 15 también contribuyeron al gasto total. En pruebas de acceso y oposiciones, la mayor aportación al gasto fue de las personas de 25 a 44, mientras que en otros estudios no reglados, los que tuvieron un gasto más elevado fueron los de 25 a 44 años.
Por edad y nacionalidad
Por nacionalidad, el 87,7 % de los estudiantes eran españoles, el 8,8 % extranjeros y el 3,5 % tenían la doble nacionalidad. En cuanto a edad, el mayor número de estudiantes correspondió al intervalo de 15 a 19 años (19,3 % del total), seguido del grupo de 10 a 14 años (18,5 %) y del de 5 a 9 años (15,8 %). Por su parte, las personas de 45 y más años supusieron el 8,8 % del total de personas que cursaron algún tipo de estudios. De ellas, el 62,1 % eran mujeres.
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
- Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Hallado un cadáver en el río Bitlles, donde los Bombers buscaban a dos desaparecidos
- Las imágenes de las fuertes lluvias en Catalunya, que sacuden Montserrat y dificultan la movilidad en el Bages
- La tormenta deja más de 100 litros en Montserrat y causa estragos en toda la Catalunya central