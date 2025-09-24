La Fiscalía de Girona ya alertó sobre la desprotección de las víctimas de maltrato

Los dispositivos telemáticos diseñados para proteger a las víctimas de violencia de género presentan fallos graves en todo el Estado, y la Fiscalía de Girona ya había advertido de ello. Según la Memoria de la Fiscalía General, los errores en las pulseras de control de maltratadores han provocado una “gran cantidad” de sobreseimientos provisionales y sentencias absolutorias, al quedar sin datos relevantes incidentes previos al 20 de marzo de 2024 tras la migración a nuevos aparatos.

La polémica llevó a la propia Fiscalía a emitir una nota pública en la que negó los hechos recogidos en su informe anual y defendió que “las víctimas siempre estuvieron protegidas”. También aseguró que las absoluciones fueron “mínimas”, aunque no precisó cuántas.

Pese a las dificultades, las fiscalías reconocen que estos brazaletes son de “indiscutible utilidad”. Sin embargo, advierten de que la distancia mínima de 500 metros es difícil de cumplir en municipios pequeños, que en zonas rurales la cobertura es insuficiente y que los técnicos tardan demasiado en resolver incidencias. Las alertas repetidas y los errores, además, generan ansiedad en las víctimas, hasta el punto de que algunas han pedido al juez que se les retiren los dispositivos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, insistió en que “las víctimas siempre han estado protegidas” y anunció un nuevo contrato para mejorar las pulseras. Desde la oposición, el PP habló de “negligencia” del Gobierno y de “insensibilidad” hacia las mujeres maltratadas. Incluso Sumar, socio del PSOE, pidió la comparecencia de la ministra en el Congreso.

Fallos por uso y resistencia al agua

Vodafone España, adjudicataria junto con Securitas del sistema de seguimiento por 42,6 millones de euros, solicitó a su proveedor Oysta Spain brazaletes con mayor resistencia al agua, después de detectarse fallos por un uso inadecuado al sumergirlos durante largos periodos. La compañía ha defendido que se trata de dispositivos certificados en la Unión Europea, con geolocalización en tiempo real, cifrado de comunicaciones y sensores avanzados.

Girona y Catalunya, a la cola

A pesar de su utilidad, Girona es una de las provincias con menos pulseras activas: solo ocho. En toda Catalunya había 89 a finales de 2024, frente a las 1.658 en Andalucía.

La memoria fiscal también subraya que, en los casos más graves de violencia machista, cuando no se pueda garantizar la seguridad de la víctima, la prisión provisional debe ser la medida prioritaria.

Además, Girona es también una de las provincias donde los juzgados conceden menos órdenes de protección. En el primer trimestre del año se solicitaron 119, todas a petición de la víctima. Sin embargo, el 62,18% fueron denegadas: 74 rechazadas frente a 45 aprobadas, según datos del Consejo General del Poder Judicial.